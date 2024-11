Sibanye-Stillwater, der multinationale Bergbau- und Metallkonzern, verzeichnet positive Entwicklungen sowohl in der Unternehmensführung als auch in den Betriebsergebnissen. Der Konzern gab bekannt, dass Herr Terence Mncedisi Nombembe als zusätzliches Mitglied in mehrere wichtige Ausschüsse berufen wurde, darunter der Prüfungs-, Investitions-, Risiko- sowie der Sozial-, Ethik- und Nachhaltigkeitsausschuss. Diese strategische Erweiterung des Vorstands zielt darauf ab, die Expertise und Überwachung in kritischen Unternehmensbereichen zu stärken.

Optimierung der Betriebsabläufe zeigt Wirkung

Gleichzeitig spiegeln die Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2024 die Vorteile der von Sibanye-Stillwater ergriffenen Maßnahmen wider. Der Konzern hat seine Betriebsabläufe optimiert und dadurch die Rentabilität der Gruppe verbessert. Als einer der weltweit führenden Produzenten von Platin, Palladium und Rhodium sowie bedeutender Goldproduzent zeigt Sibanye-Stillwater, dass es durch strategische Anpassungen seine Position im hart umkämpften Markt für Edelmetalle weiter festigen kann.

