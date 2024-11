Solana im Steigflug! Wird Solana diese wichtige Marke durchbrechen?

Kryptoanleger haben in den letzten Tagen Grund zur Freude. Seit der Wiederwahl von Donald Trump sind die Kurse vieler Coins rasant angestiegen, obwohl er eigentlich erst am 20. Januar 2025 ins Amt eintritt. Dennoch sind die Erwartungen riesig. Wahrscheinlich werden dadurch in nächster Zeit auch wieder viele neue Projekte am Kryptomarkt entstehen.

Und diese neuen Projekte benötigen eine Blockchain. Eine der beliebtesten Blockchains für neue Coins und dApps ist dabei die Solana-Blockchain, was den schnellen Aufstieg der mittlerweile 4. größten Kryptowährung der Welt erklären dürfte. Wird Solana ($SOL) bald endlich ein neues Allzeithoch markieren?

(Solana ist mittlerweile die 4. größte Kryptowährung, da die Marktkapitalisierung nun höher ist als die von $BNB - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana steht kurz vor der letzten großen Hürde vor dem Allzeithoch

Das Momentum in Solana ist in den letzten Tagen unglaublich. Seit dem Wahltag am Dienstag ist der Kurs in der Spitze um 30 Prozent gestiegen. Damit befindet sich $SOL direkt an einer extrem wichtigen Widerstandszone. Diese wird vom Jahreshoch bei 209,90 US-Dollar gebildet. Dort ist der Kurs heute leicht abgeprallt, was aber zu erwarten war und in der Mehrzahl der Fälle an einer so markanten Widerstandszone geschieht. Wahrscheinlich wird der Kurs hier einige Tage verschnaufen, interessant ist aber, was danach geschehen könnte.

(Der Kurs von Solana steht direkt an einer großen Widerstandszone, wo der Kurs erstmal abgeprallt ist - Quelle: Tradingview.com)

Sollte diese markante Widerstandszone in den nächsten Tagen gebrochen werden, läge damit die Bahn bis zum Allzeithoch komplett frei! Es gibt keine weiteren Widerstände im Chart. Das derzeitige Allzeithoch wurde vor fast genau 3 Jahren am 6. November 2021 bei 260,06 US-Dollar markiert. Das liegt noch etwa 23 Prozent entfernt, doch betrachtet man das hohe Momentum, das der Solana-Kurs in den letzten Tagen aufgebaut hat, könnte diese Marke binnen weniger Tage gebrochen werden.

Die technische Situation in Solana könnte nicht besser sein!

Betrachtet man den Chart von Solana aus Sicht der technischen Analyse, so fällt sofort der starke Aufwärtstrend in dem Coin auf. Dieser nahm Anfang September seinen Beginn und rauscht seitdem mit immer größer werdenden Bewegungsästen und damit wachsendem Momentum nach oben. Innerhalb des großen Trends hat sich sogar ein weiterer kleinerer Aufwärtstrend gebildet, was ein besonders bullisches Signal ist.

(Im Chart von Solana hat sich unter steigendem Momentum ein starker Aufwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Neben den genannten fundamentalen und charttechnischen Signalen zeigt auch der MACD, ein im Kryptomarkt häufig treffsicherer Indikator, seit 2 Tagen ein Kaufsignal an. Da dieser in Trendphasen besonders gut funktioniert, stützen sich hier der Aufwärtstrend und der MACD gegenseitig. Die Situation in Solana sieht also sehr gut aus, das Allzeithoch könnte greifbar nahe sein.

Auch dieses dürfte noch einmal einen harten Widerstand darstellen, am Ende ist es aber sehr wahrscheinlich, dass der Kurs von Solana sich im nächsten Bullenmarkt verdoppeln könnte. Wer allerdings deutlich höhere Gewinne erzielen möchte, sollte sich eher unter kleineren Coins mit dem Potenzial auf x10 umsehen.

Pepe Unchained: Ein Coin mit der Chance auf x10

Gewinne von 1.000 Prozent und mehr mit einem einzigen Coin sind der Traum vieler Anleger. Und natürlich kann vorab niemand sagen, welcher Coin wirklich solche Renditen erzielen wird. Aber es gibt dennoch einige, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Genau so ein Coin ist Pepe Unchained ($PEPU). Der Coin ist das neueste Mitglied der Pepe-Familie und damit auch der modernste, denn im Gegensatz zu seinen Vorgängern besitzt Pepe Unchained einen einzigartigen Vorteil, der eine regelrechte Kursexplosion zur Folge haben könnte.

Erfahre jetzt mehr über das Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained.

Was Pepe Unchained von den meisten anderen Coins abhebt ist, dass der Coin seine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringt. Das bedeutet, es gibt eine eigene $PEPU-Blockchain, die exklusiv für Pepe Unchained entwickelt wurde. Daher ist diese Layer 2 extrem leistungsfähig. Sie wickelt Transaktionen an die 100x schneller und deutlich günstiger ab als etwa die Ethereum-Blockchain.

Das macht die PEPU-Chain aus Sicht von Entwicklern natürlich sehr interessant für neue Coins. Daher könnte es bald zur Entstehung eines unglaublich großen $PEPU-Ökosystems mit vielen neuen Coins kommen. Damit könnte der Kurs eine Explosion hinlegen, was alle frühen Investoren von Pepe Unchained mit hohen Gewinnen belohnen würde. Wer das nicht verpassen will, kann für kurze Zeit noch zu einem niedrigen Kurs in $PEPU investieren, da sich der Coin noch im ICO befindet. Dieses endet aber bald, weshalb Anleger sich also beeilen sollten.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.