Krypto News: Experte bullisch für BTC! USD nur ein weiterer Shitcoin

Der langfristige Bitcoin-Chart gegenüber dem US-Dollar verdeutlicht eine klare Aufwertung: Über Jahre hinweg zeigt BTC eine starke Tendenz zur Wertsteigerung in USD. Diese Entwicklung unterstreicht dabei natürlich Bitcoins Attraktivität als Wertaufbewahrungsmittel und inflationsresistente Alternative. Während der Dollar durch Inflation an Kaufkraft verliert, bleibt Bitcoin durch seine begrenzte Menge stabil. Die kontinuierliche Aufwertung spiegelt wider, dass BTC langfristig immer mehr wert wird - ein starkes Signal für Anleger, die auf die Knappheit von Bitcoin setzen.

Dies offenbart der folgende Monatschart klar und deutlich, bei dem zur Verdeutlichung die logarithmische Darstellung gewählt wurde.

Doch Krypto-Experten erwarten eine Fortsetzung dieses Trends. Behält der führende Analyst Willy Woo recht, sollte man schnell seine US-Dollar gegen Bitcoin tauschen.

Krypto-Experte Willy Woo: Bitcoin statt USD hodln!

You know about the Bitcoin consensus mechanism from the whitepaper. Now do the USD shitcoin…



It's Delegated Proof of Stake consensus.



FED BOARD

- 7 board members, 14yr terms = a rotation every 2 years

- Members selected by the President with Senate confirmation



FED… https://t.co/U8CHhGzDTU - Willy Woo (@woonomic) November 8, 2024

Doch schauen wir uns seine Bitcoin-Prognose etwas näher an. Das Bitcoin-Netzwerk basiert auf dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus, der in Satoshi Nakamotos Whitepaper dargelegt wurde. Dieses System ist dezentral und erlaubt es Teilnehmern, durch Rechenleistung und Konsens über das Netzwerk Transaktionen zu validieren. Dies bedeutet, dass keine zentrale Autorität Transaktionen kontrollieren oder verändern kann. Bitcoin wird damit zu einem dezentralen Asset. Die Blockchain-Technologie sichert dabei die Daten unveränderlich und transparent. Durch den Konsensmechanismus ist Bitcoin resistent gegen politische Eingriffe und Manipulationen.

Im Gegensatz dazu steht der US-Dollar, dessen "Konsensmechanismus" nach dem Analysten eher als eine Form des "Delegated Proof of Stake" (DPoS) betrachtet werden kann. Der Wert und die Kontrolle des US-Dollars liegen in den Händen des Federal Reserve Systems, einer zentralisierten Institution. Die Fed hat demnach sieben Board-Mitglieder, die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten nominiert und vom Senat bestätigt werden. Jedes Mitglied hat eine Amtszeit von 14 Jahren, wobei alle zwei Jahre ein neues Mitglied in den Vorstand eintritt. Die Führung des Federal Reserve Board besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Aufsichtsvorsitzenden, die jeweils für vier Jahre ernannt und durch den Präsidenten sowie den Senat bestätigt werden. Damit könnte eine vollständige Kontrolle der Fed-Politik theoretisch 14 Jahre politischer Einflussnahme erfordern. Dies wirkt nach dem Analysten tendenziell befremdlich.

Obwohl die Fed strukturell unabhängig sein soll, um die Geldpolitik von der Fiskalpolitik zu trennen, gibt es Bedenken. Denn zentrale Entscheidungen beeinflussen hier klar das Leben der Menschen, mithin die Entwicklujng des US-Dollars. Diese Konstellation birgt die Möglichkeit, dass durch politische Einflussnahme Entscheidungen zugunsten bestimmter wirtschaftlicher und politischer Interessen getroffen werden. Im Gegensatz zum dezentralen und unveränderlichen Konsens von Bitcoin bleibt der US-Dollar also anfällig für externe Eingriffe und Manipulationen.

Damit wirken der Bitcoin und der US-Dollar durchaus konträr. Bitcoin agiert in einem vollständig dezentralen Netzwerk, das Sicherheit und Unveränderlichkeit durch Rechenleistung und Transparenz bietet. Der US-Dollar hingegen bleibt von einer zentralisierten Autorität abhängig, deren Entscheidungen durch politische Veränderungen beeinflusst werden. Das Fazit des Analysten ist klar - im Vergleich zu Bitcoin ist der US-Dollar ein Shitcoin.

Krypto-Tipp: Flockerz über 1,3 Mio. $, Belohnungen durch Vote-to-Earn

Der maßgebliche Unterschied zwischen BTC und USD ist demnach die dezentrale Konzeption. Doch auch im Kryptomarkt gibt es mitunter Probleme mit zentralisierten Projekten. Der neue Meme-Coin Flockerz verfolgt einen innovativen Ansatz, um sich von der Masse abzuheben und zentralisierte Probleme im Marktsegment zu lösen.

Mit einem einzigartigen "Vote-to-Earn"-Modell schafft Flockerz also eine Plattform, auf der die Community aktiv an der Weiterentwicklung des Projekts beteiligt ist. Seit Beginn des Presales hat das Projekt bereits über 1,33 Millionen US-Dollar eingesammelt und beweist damit das wachsende Interesse an Meme-Coins, die auf dezentrale Entscheidungsprozesse und Mitbestimmung setzen. Durch das V2E-System können Inhaber des FLOCK-Tokens an Abstimmungen teilnehmen und erhalten dafür Belohnungen in Form von zusätzlichen Tokens.

Flockerz nutzt intentional eine dezentrale autonome Organisation namens "Flocktopia", um die Community zu organisieren und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Anders als traditionelle Meme-Coins, die oft zentralisiert und von einzelnen Entwicklern gesteuert werden, ermöglicht Flocktopia den Token-Inhabern eine direkte Einflussnahme. Die DAO ermöglicht Abstimmungen zu verschiedenen strategischen Fragen. Auf diese Weise erhält jeder Investor ein Mitspracherecht und kann zugleich noch Geld verdienen.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Die Tokenomics ist ein weiterer zentraler Aspekt, der Flockerz von anderen Projekten abhebt. Insgesamt sind 70 Prozent der Token für die Community vorgesehen. Von diesen gehen 20 Prozent in den Presale, 25 Prozent sind für Staking-Belohnungen reserviert und weitere 25 Prozent dienen als Vote-to-Earn-Prämien in der Treasury. Wer jetzt FLOCK staken möchte, erhält direkt nach dem Kauf noch eine Rendite von mehr als 1200 Prozent APY.

Als vollständig von der Community gesteuerter Meme-Coin steht Flockerz für Fairness und Transparenz. Durch die Einbindung der Community wird das Risiko zentralisierter Kontrolle minimiert und eine stabile Grundlage für das langfristige Wachstum geschaffen. Wer diesen Ansatz spannend findet, kann noch rund 13 Stunden den FLOCK Token für 0,0059571 US-Dollar erwerben. Im Anschluss folgt die nächste Preiserhöhung. Der Kauf gelingt hier via Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.