NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse kürzte seine Schätzungen für den Windkraftkonzern. Er wird mittelfristig wegen eines weniger vorteilhaften regulatorischen Umfelds für Alternative Energien etwas vorsichtiger. Für 2025 lasse sich die Entwicklung aber gut vorhersehen und die Aussichten für die Barmittel seien positiv, schrieb er am Freitag in einer aktuellen Studie.