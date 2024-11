Die Saudi Film Commission kündigte den Beginn der zweiten Ausgabe der Internationalen Film Criticism Conference in Riad an, die vom 6. bis 10. November 2024 stattfindet. Die Konferenz zeichnet sich durch eine große Präsenz internationaler Filmemacher, Kritiker und Cineasten aus.

Die zweite Ausgabe der Film Criticism Conference steht unter dem Motto "Sound in Cinema" (Ton im Kino), um die verschiedenen Auswirkungen von Ton auf das Filmerlebnis und seinen Einfluss auf die Filmindustrie zu untersuchen. Die Diskussionen werden verschiedene Elemente wie Filmmusik, Soundeffekte und Naturgeräusche abdecken. Die Konferenz wird auch Workshops, Filmvorführungen und interaktive Ausstellungen umfassen.

Die Eröffnungsfeier begann mit einem Einführungsvideo über die Konferenz, ihre Ziele und bisherigen Erfolge, gefolgt von einer Rede des CEO der Saudi Film Commission, Abdullah bin Nasser Al-Qahtani, der die Idee hinter dem diesjährigen Thema zum Ausdruck brachte: "Die Saudi Film Commission hat sich der Gründung, Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und lebendigen Filmindustrie im Einklang mit der Saudi Vision 2030 verschrieben." Al-Qahtani erklärte außerdem: "Die Filmkommission konzentriert sich darauf, die Kritik als intellektuelles und künstlerisches Werkzeug zu stärken, das den Weg des Kinos beleuchtet und ihm neue Perspektiven eröffnet." Er fügt hinzu: "Aus dieser Perspektive wurde diese Konferenz als Plattform geschaffen, um Kritiker und filmische Innovatoren zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Ideen und Erfahrungen auszutauschen, was letztlich zur Bildung eines tieferen arabischen filmischen Bewusstseins führt, das unseren Filmsektor auf internationales Niveau hebt, während wir unserer authentischen Kultur und Identität treu bleiben."

Im Rahmen der Zeremonie hielt auch der bekannte saudische Regisseur Abdullah Al-Mohaisen eine Rede, in der er erklärte: "Filmkritik beruht auf einfühlsamer, ehrlicher und zielgerichteter Kritik. Sie ist der dynamische Motor für die Entwicklung und Kreativität des Regisseurs. Kino ist und bleibt vor allem eine Botschaft." Im Anschluss an Al-Mohaisens Rede wurde der Film "Assassination of a City" gezeigt, ein bahnbrechender saudischer Dokumentarfilm, der mehrere internationale Preise gewonnen hat. Im Anschluss an die Vorführung fand eine Diskussionsrunde mit dem Regisseur statt, die von den Filmkritikern Ahmad Shawqi und Ahmad Alayyad moderiert wurde.

Die Internationale Film Criticism Conference wird von der Saudi Film Commission organisiert. Vor dieser Konferenz fanden in diesem Jahr bereits zwei weitere Filmkritik-Veranstaltungen statt, Hail am 27. September und Al-Ahsa am 25. Oktober.

