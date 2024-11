NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am US-Aktienmarkt in der "Trump-Woche" hat auch am Freitag kaum Ermüdungserscheinungen erkennen lassen. Seit dem Sieg des Republikaners bei der Präsidentschaftswahl zur Wochenmitte waren die Indizes von Rekord zu Rekord geeilt, so auch am letzten Handelstag einer turbulenten und ereignisreichen Woche.

Erstmals in seiner Börsengeschichte stieg am Freitag der aufgrund seiner Marktbreite besonders aussagekräftige S&P 500 über 6.000 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ zudem die Marke von 44.000 Punkten hinter sich, was ihm bislang noch nicht gelungen war.

Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 ein Zuwachs von 0,38 Prozent auf 5.995,54 Punkte zu Buche. Der Dow legte um 0,59 Prozent auf 43.988,99 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss nach seinem starken Vortag 0,07 Prozent höher auf 21.117,18 Zähler, zuvor hatte er ebenfalls ein Rekordhoch erklommen.

Der Gewinn für die Woche beim S&P 500 beläuft sich auf rund 4,7 Prozent, es war für die Anleger die beste des Jahres. Beim Dow ist die Wochenbilanz mit plus 4,6 Prozent genauso stark, beim Nasdaq 100 mit plus 5,4 Prozent sogar noch glanzvoller.

Wirtschaftsdaten zeigten am Freitag erneut ein robustes Bild. Das von der Universität Michigan ermittelte Konsumklima für November hatte sich überraschend deutlich aufgehellt. Die Datenerhebung hatte kurz vor der Präsidentschaftswahl stattgefunden.

Der klare Wahlsieg von Donald Trump hatte an den US-Börsen zur Wochenmitte eine Kursrally ausgelöst. Steuersenkungen, Deregulierung, aber auch eine drohende höhere Verschuldung sind Themen, auf die Anleger nun achten. Trumps republikanische Partei hat gute Chancen, nach der Eroberung der Mehrheit im Senat ihre Führung im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Damit könnte er sein politisches Programm formal ohne Widerstände umsetzen./ajx/he

