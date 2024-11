So hat sich Solana entwickelt und das sind die größten Probleme

Solana wird von vielen Analysten als einer der vielversprechendsten Layer-1-Coins für diesen Bullenmarkt bezeichnet. Aus diesem Grunde wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit den positiven Entwicklungen und den Schwachstellen der Blockchain auseinandersetzen. Erfahren Sie jetzt alle weiteren Details im folgenden Beitrag.

Positive Entwicklung des Solana-Ökosystems

Solana wird zur beliebtesten Chain unter Entwicklern

Das Interesse von Start-up-Gründern an Solana hat sich in diesem Jahr verdoppelt. Dies ist von allen Blockchains der höchste Anstieg, sodass sich Ethereum inzwischen auf dem zweiten Platz befindet.

Indessen interessieren sich anstelle von 5,1 % sogar 11,2 % von ihnen für Solana. Ebenso schnell nehmen die Entwickler zu, welche über das vergangene Jahr um 14 % gesteigert wurden und auf mehr als 2.400 Personen kommen.

Tokenisierung von RWAs wird auf Solana vorangetrieben

Von Coinbase wurde der an Bitcoin gebundene Coin cbBTC auf der Solana-Blockchain gestartet. Durch diesen soll die Interoperabilität zwischen den beiden Netzwerken optimiert werden. So kann die hohe Liquidität, welche in Bitcoin verwahrt wird, auch in anderen DeFi-Anwendungen und mehr genutzt werden. Dies kommt wiederum dem gesamten Web3 zugute. Ebenso wurde von Stacks kürzlich mit sBTC ein ähnliches Projekt gestartet.

Aus demselben Bereich kommt der Stablecoin $sUSD, welcher an den US-Dollar gebunden und mit Staatsanleihen abgesichert wird. Dieser zahlt eine Rendite von 4 bis 5 % pro Jahr, wobei die Investoren diese im Vergleich zu anderen Stablecoins automatisch vergütet bekommen. Ein weiterer Stablecoin ist der MiCA-konforme EURVC, welcher von einer Tochtergesellschaft der Société Générale stammt.

Außerdem sollen bald USDS und sUSDS von Maker auf Solana erscheinen. Hinzu kommt der ezUSD von Renzo und Jito, bei dem es sich um einen liquiden Re-Staking-Token handelt, welcher das Staking mithilfe von Stablecoins ermöglicht. Somit können Anleger auf Wunsch eine deutlich geringere Volatilität erhalten und dennoch passive Krypto-Einkommen erzielen.

Überdies siedeln sich immer mehr Fonds auf der Solana-Blockchain an. Unter anderem wurde von dem Vermögensverwalter Franklin Templeton angekündigt, dass er Investmentfonds in dem Netzwerk starten wird, welches er als eines der Top 3 des Blockchain-Marktes nannte.

Zudem wurde in diesem Bereich eine Kooperation mit Huma Finance geschlossen, um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mehr auf Solana zu tokenisieren. Laut Einschätzung von Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital könnte SOL sogar zum Tokenisierungs-Marktführer werden.

Überdies plant die Citibank künftig Smart Contracts der Solana-Blockchain zu verwenden, nachdem sich diese zuvor schon Avalanche gewidmet hatte. All dies unterstreicht die Adaption von Unternehmen.

Innovative Features fördern die Mainstream-Adoption von Solana

Zudem wurde für Solana ein eigener dApp-Store entwickelt. Außerdem ist Solana Pay nun in Shopify nutzbar, welches eine große Popularität unter Onlineshops erreicht hat. So können in den Internetgeschäften inzwischen Loyalitätsprogramme genutzt werden, welche laut Berichten die Verkaufszahlen deutlich gesteigert haben.

Ebenso wurden Blinks eingeführt, bei denen es sich um Links handelt, mit welchen schnell und einfach Web3-Transaktionen über die Solana-Blockchain abgewickelt werden können. Diese lassen sich jedoch nicht nur in den sozialen Medien, sondern ebenso auf Website und für viele weitere Dinge nutzen.

Solana fasst im Unterhaltungsbereich Fuß

Im Bereich des Gamings hat Solana in den vergangenen Wochen mit Google eine Partnerschaft aufgebaut. Durch diese sollen sich die Web3-Funktionen der Blockchain wie Play-to-Earn, Besitzrechte und mehr künftig auch leichter in traditionellen Spielen nutzen lassen.

Somit könnte sich Solana im Gamingbereich noch stärker etablieren, der laut den Angaben von DappRadar mit 17,2 Mio. Wallets 26 % der dApp-Aktivität ausmacht. Überdies gibt es neben einigen AAA-Spielen auch die eigene Spielkonsole Play Solana Gen1, welche schnell ausverkauft war und bereits Solana-Smartphones der zweiten Generation.

Auf diese Punkte sollten die Solana-Bullen aufpassen

Solana hat ein einseitiges Risiko durch Memecoins

Allerdings sollte bei Solana auch nicht vergessen werden, dass ein nicht unerheblicher Anteil des Erfolges auf den Memecoin-Sektor zurückzuführen ist. Denn sie machen derzeit 59 % der On-Chain-Transaktionen aus. Seit dem vergangenen Jahr und insbesondere nach dem Start der Launchplattform Pump.Fun zu Beginn des Jahres hat sich dieser Trend sogar noch einmal verstärkt.

Anteil der Solana-On-Chain-Aktivität, die auf Memecoins zurückzuführen ist | Quelle: Dune

Solana drohen Netzwerkausfälle

Ebenso ist es bei der Solana-Blockchain immer wieder zu Netzwerkausfällen gekommen, weshalb viele die Sicherheit angezweifelt haben. Mittlerweile wurden jedoch einige Optimierungen an der Chain vorgenommen, sodass die Anzahl von drei im Jahr 2022 auf eine im Jahr 2023 gesunken ist und der letzte Ausfall am 6. Februar 2024 erfolgte. Insgesamt waren es neun, wobei eine deutliche Abnahme feststellbar ist.

Solche Netzwerkausfälle könnten in einigen Branchen zu verheerenden Konsequenzen führen, wie im Finanzbereich und dem Hochfrequenzhandeln. Aber auch in vielen anderen Bereichen würde dies die Nutzererfahrung beeinträchtigen und vermutlich zu einer Abwanderung auf anderen Blockchains führen.

Transaktionsabbrüche durch Überlastungsprobleme von Solana

Überdies war die Netzwerkaktivität auf Solana so hoch, dass es zeitweise zu einem Abbruch von 75 % der Transaktionen gekommen ist. Während die Anleger zu Beginn die Transaktionen manuell neu einreichen mussten, werden sie nun bis zum Erfolg in einer Schleife verwahrt. Mittlerweile ist die Abbruchrate zudem durch unterschiedliche Optimierungen auf 39,9 % gesunken.

Probleme mit der Einführung des Firedancer-Upgrades

Aber auch für das Firedancer-Upgrade, welches schrittweise eingeführt wird und bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde erreichen soll, müssen noch einige Probleme gelöst werden. Dies ist unter anderem die Transaktionsausbreitung, die Skalierbarkeit des Konsens und der Ausführungsdurchsatz, um auf diese Weise Spam und DDoS-Attacken zu unterbinden.

Laut Einschätzung von Leah Wald, der Geschäftsführerin von Sol Strategies, seien aber schon deutliche Verbesserungen in der Erfolgsrate und der Netzwerkeffizienz feststellbar. Sie erwartet durch eine intelligentere Priorisierung der Transaktionen und Gebührenstruktur, dass die Solana-Blockchain besser mit der hohen Netzwerkaktivität zurechtkommt und gleichzeitig ihre hohe Geschwindigkeit beibehält.

Zentralisierungsprobleme von Solana

Ein weiterer Kritikpunkt an Solana ist die hohe Zentralisierung durch die Validatoren, da diese eine High-End-Hardware für den Betrieb benötigen und somit viele kleinere Akteure ausgeschlossen werden. So sind es bei Solana nur 1.475 Validatoren im Vergleich zu den 1.080.791 von Ethereum.

Laut Leah Wald sollen die damit verbundenen Probleme jedoch mit dem Firedancer-Upgrade verbessert werden. So soll die Anzahl der Validatoren erhöht, die Anzahl der Client-Softwares gesteigert und die Dezentralisierung verbessert werden. Außerdem ist eine Reduktion des hohen Anteiles der Vote-Transaktionen im Umfang von 85 % geplant, um das Netzwerk dezentraler zu machen. Zudem kontrollieren nur vier BTC-Mining-Pools 80 % der Chain.

Diese Blockchain kann Solana mehr als 50 % der Transaktionen kosten

Den Angaben von Dune zufolge sind zum jetzigen Zeitpunkt 59 % der Transaktionen der Solana-Blockchain auf die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun zurückzuführen. Zudem hat sich der Anteil angesichts des Memecoin-Superzyklus über die letzte Zeit sogar noch einmal gesteigert. Zurückzuführen war es insbesondere auf niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit.

Dieser Unterschied soll nun jedoch mit dem neuen Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained angegangen werden. Dabei bietet die Ethereum-Layer-2 für Memetoken deutlich mehr Transaktionen pro Sekunde und die günstigsten Gasgebühren. Von diesen optimierten Konditionen profitieren wiederum die vielzähligen Projekte der Chain.

Im Vergleich zu seinem Konkurrenten Pump.Fun, welcher nur ein Memecoin-Launchpad mit Handelsfunktionen bietet, umfasst Pepe Unchained deutlich mehr. Neben der Skalierungslösung, dem Pepe Pump Pad und der dezentralen Kryptobörse werden unter anderem eine Bridge zu anderen Chains, ein DEX-Explorer und ein Staking-Feature geboten.

Das Team von Pepe Unchained ist zudem bestrebt, den Wert des Netzwerkes durch kontinuierlich neu erscheinende dApps und mehr zu steigern. Allerdings entwickelt es nicht nur eigene Lösungen. Ferner unterstützt es Entwickler mit den vielversprechendsten Ideen, welche sich bereits jetzt über das Inkubatorenprogramm bewerben können.

Allerdings hat Pepe Unchained nicht nur mehr zu bieten, was diversifizierte Gebühreneinnahmen erzielen kann, mit welchen Investoren von den hohen Umsätzen in diesem Sektor profitieren können, die allein auf Pump.Fun 1,5 bis 2,5 Mio. USD pro Tag betragen.

Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass Ethereum noch immer eine höhere Netzwerkaktivität als Solana verzeichnet sowie auf mehr Nutzer, Investoren, Entwickler und Kapital kommt. Daher könnte Pepe Unchained sogar noch erfolgreicher als sein Vorgänger Pump.Fun werden.

Im Unterschied zu diesem können auch Kleinanleger direkt von dem Erfolg des Projekts profitieren. Daher hat sich der Presale schnell zu einem der gefragtesten in diesem Jahr entwickelt und mehr als 25,67 Mio. USD eingeworben. Die letzten $PEPU-Coins aus dem Presale-Angebot stehen jetzt noch für schnelle Investoren zur Verfügung.

