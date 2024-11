Der Trump-Pump dominiert den Markt! Schafft dieser Coin bald Gewinne von 2.500 Prozent?

Der Kryptomarkt strebt nach oben und da Donald Trump nun endgültig als nächster US-Präsident feststeht, sind Anleger auch in bester Stimmung. Bitcoin ($BTC) hat mit 76.943,12 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Dieses wurde allerdings heute schon erneut gebrochen! Interessant ist aber nicht nur die Bewegung im Bitcoin selbst.

Auch zahlreiche kleinere Coins konnten geradezu explodieren. Analysten gehen aber in ihren Prognosen davon aus, dass dieser erste Trump-Pump kein reiner Kurzzeiteffekt war, sondern über Monate oder sogar die nächsten Jahre anhalten könnte. Das gibt einem speziellen Coin hohe Chancen auf unglaubliche Gewinne.

(Der Bitcoin-Kurs eilt derzeit von Allzeithoch zu Allzeithoch - Quelle: tradingview.com)

Wird die Zahl der Krypto-Anleger bald stark zunehmen?

Wenn der Bitcoin stark steigt, nimmt er meistens den restlichen Kryptomarkt mit nach oben. Spätestens wenn das passiert, werden Krypto-Investments wieder für viele neue Anleger interessant, die sich früher oder später wohl auch mit dem Staking beschäftigen dürften, wenn sie ihre ersten Gewinne erzielt haben. Und genau an diesem Punkt wird Crypto All-Stars ($STARS) interessant. Das ist ein spannendes neues Krypto-Projekt im ICO, das schon bald auf den Markt kommt und gerade in dieser Marktphase die beste Chance auf hohe Gewinne hat.

(Der Staking-Pool von Crypto All-Stars zahlt derzeit eine unglaublich hohe Prämie von 496 Prozent p.A. aus - Quelle: Tradingview.com)

Wenn Anleger in Crypto All-Stars investieren, haben sie mit dem Staking-Pool noch vor dem Handelsstart schon die erste Möglichkeit, um Geld zu verdienen. In diesem kann jeder, der in $STARS investiert hat, seine Token geben und erzielt damit derzeit eine Rendite von 496 Prozent pro Jahr. Diese hohe Prämie kann zwar mit mehr Token im Pool auch noch ein wenig sinken, aber dennoch dürfte sie wohl noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Wird der MemeVault den Kryptomarkt für immer verändern?

Das große Erfolgskonzept hinter Crypto All-Stars ist ein weiteres Projekt, das direkt mit dem Coin in Verbindung steht, das sogenannte MemeVault-Ökosystem. Der MemeVault ist ein Staking-Pool, der es seinen Anlegern erstmals ermöglicht, verschiedene große Meme Coins wie $PEPE, $SHIB, $DOGE, $WIF und viele weitere in einem einzigen Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Damit wird das Staking nicht nur einfacher, sondern zugleich profitabler.

Als Schlüssel zum MemeVault dient der $STARS-Token. Nur wer diesen im Portfolio hält, kann die Vorteile des MemeVaulst nutzen. Zudem motiviert das Anleger, die Token lange im Depot zu halten, da gestakte Coins meistens eher ein langfristiges Investment sind. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften des MemeVaults ist er vor allem für die großen Krypto-Wale interessant, die den Kurs wahrscheinlich nach dem Handelsstart stark nach oben treiben werden.

Aufgrund der hohen Erwartungen an den memeVault und der extrem hohen Nachfrage nach Crypto All-Stars ist die Vorverkaufssumme des Coins schon nach wenigen Wochen auf 3,17 Mio. US-Dollar gestiegen. Über 20.000 Anleger haben dabei eine starke undurchdringliche Community gebildet und unterstützen $STARS auf seinem Weg zu einem erfolgreichen Handelsstart nach dem ICO.

Da einige Anleger berechtigte Zweifel an neuen Krypto-Projekten haben, wurde Crypto All-Stars auch doppelt von zwei unabhängigen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof durchleuchtet. Ihr Urteil ist, dass das Projekt seriös ist, da der Smart Contract Code keine Fehler oder Lücken aufweist, die für Anleger problematisch werden könnten. Die entsprechenden Zertifikate können auf der Website eingesehen werden. Dort können Anleger auch zum niedrigen Kurs in $STARS investieren. Allerdings steht die nächste Kurssteigerung in wenigen Stunden an. Alle, die vorher investieren, erzielen dabei einen ersten Buchgewinn. Alle, die nachher kaufen, müssen mehr für ihre Token bezahlen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.