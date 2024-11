Ethereum bricht einen bedeutenden Widerstand! Folgt jetzt der Anstieg auf 4.100 US-Dollar?

Die erneute Wahl von Donald Trump am vergangenen Dienstag hat einen echten Trump-Pump an den Märkten ausgelöst. Der Bitcoin ($BTC) wurde direkt auf ein neues Allzeithoch katapultiert. Doch auch viele andere Coins ziehen schon nach. Solana ($SOL) steht bereits nahe an seinem Jahreshoch. Davon ist der Kurs von Ethereum ($ETH) zwar noch ein ganzes Stück entfernt, es sieht aber ganz danach aus, als könnte die zweitgrößte Kryptowährung endlich seine Aufholrallye starten.

(Nachdem Ethereum monatelang eher schwach gelaufen ist, erzielt der Coin in den letzten Tagen hervorragende Gewinne - Quelle: coinmarketcap.com)

Ethereum bricht die wichtigste Hürde auf dem Weg zum Jahreshoch!

Einer der wichtigsten Indikatoren in der technischen Analyse ist der EMA 200. Das ist ein gleitender Durchschnitt, basierend auf den letzten 200 Tagen. Es gibt zahlreiche Studien darüber, dass Assets, die darüber notieren, eher zu weiteren Anstiegen und Assets, die darunter notieren, eher zu weiteren Kursverlusten führen.

Dabei bildet er für fallende Kurse von oben oft eine starke Unterstützung, während er andererseits für Anstiege von unten ein harter Widerstand sein kann. Ein Umstand, den Ethereum und seine Anleger nur zu schmerzhaft lernen mussten. Denn in den vergangenen Monaten ist der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung mehrmals an dieser wichtigen Linie abgeprallt.

(Der Kurs von Ethereum ist in den letzten Monaten oft unter dem EMA 200 gedreht, mittlerweile hat er es aber darüber geschafft - Quelle: Tradingview.com)

Durch den Wahlsieg von Donald Trump hat es der Ether-Kurs nun endlich geschafft. Mit fast 22 Prozent Gewinn in den letzten Tagen durchbrach Ethereum den EMA 200, was als sehr bullisches Signal bewertet werden kann. Auch der MACD zeigt ein frisches Kaufsignal an. Damit hat Ethereum sehr gute Chancen, um über 40 Prozent anzusteigen und über das Jahreshoch zu brechen.

Die aktuelle Zielzone liegt also bei 4.100 US-Dollar. Ob der Kurs hier eine neue Korrektur hinlegt oder weiter steigt, muss dann an dieser Stelle neu bewertet werden. Klar ist, dass Ethereum sich derzeit in der besten charttechnischen Situation der letzten Monate befindet. Auf seiner Aufholrallye könnte Ethereum den Weg für weitere Coins bereit machen, die hohe Gewinne erzielen. Vor allem Coins, die eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringen, könnten zu den großen Gewinnern gehören.

Wird Pepe Unchained nun explodieren?

Pepe Unchained ($PEPU) gehört zur neuesten Generation von Meme Coins. Denn die Entwickler haben den Coin mit einer eigenen Layer-2-Lösung für Ethereum ausgestattet. Die Blockchain von $PEPU ist an die 100x schneller und deutlich günstiger bei Transaktionen als die Ethereum-Blockchain. Das bedeutet, dass die $PEPU-Token günstig, sicher und schnell gehandelt werden können, wodurch es kurz nach dem Handelsstart bereits zu einem hohen Handelsvolumen kommen könnte, was den Kurs eines Coins im Regelfall nach oben treibt.

Erfahre mehr über das Gewinnpotenzial von $PEPU.

Der Grund, weswegen Pepe Unchained von Analysten bereits die nächste große Geschichte am Kryptomarkt genannt wird, liegt nicht nur an seiner neuartigen Blockchain. Auch die Nachfrage nach dem Coin explodiert. So wurden von Investoren mittlerweile 25,63 Mio. US-Dollar in $PEPU investiert. Zudem hat Pepe Unchained auch eine gigantische Community aus 62.000 Anlegern, die dem Projekt auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen.

Gerade bei neuen Coins gilt die Faustregel, je größer die Community, desto höher das Gewinnpotenzial. Damit Anleger wissen, dass Pepe Unchained ein seriöses Projekt ist, wurde der Smart Contract Code auch doppelt überprüft. Die zwei unabhängigen Prüfstellen SolidProof und Coinsult haben dabei jeweils bestätigt, dass $PEPU sicher ist und keinen Hintertüren offen lässt. Anleger haben also tatsächlich gute Chancen auf hohe Gewinne nach dem ICO des Coins, da Coins mit eigener Blockchain schnell in die Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen können.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

