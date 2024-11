Die Rolls-Royce Holdings Aktie verzeichnete am 6. November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 2,49% und schloss bei 7,41 USD. Dieser Zuwachs unterstreicht die positive Entwicklung des britischen Maschinenbauunternehmens, das zuversichtlich an seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr festhält. Die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich nachhaltiger Technologien wie Elektroflugzeuge und umweltfreundliche Energiequellen, scheinen Früchte zu tragen.

Analysten bleiben optimistisch

Die Schweizer Großbank UBS bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 640 Pence. Diese Einschätzung erfolgte nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen und spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens wider. Mit einer Marktkapitalisierung von 57,3 Milliarden Euro bleibt Rolls-Royce ein Schwergewicht in der Branche für Antriebssysteme und Dienstleistungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor.

