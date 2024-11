Intuitive Surgical, der führende Anbieter von Robotersystemen für die minimal invasive Chirurgie, verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung. Die Aktie erreichte am 9. November 2024 ein neues Rekordhoch von 536,45 USD, was einem Anstieg von 2,32% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser Kurssprung wurde durch starke Quartalszahlen und positive Marktentwicklungen angetrieben. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie sogar um beeindruckende 92,98% zulegen, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Wachstumspotenzial trotz hoher Bewertung

Trotz des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 74,77 für das Jahr 2024 sehen Analysten weiterhin Wachstumspotenzial. Die steigende Nachfrage nach dem da Vinci-Chirurgiesystem und die kontinuierlichen Innovationen im Bereich der robotergestützten Chirurgie tragen zur positiven Einschätzung bei. Anleger sollten jedoch die hohe Bewertung und mögliche Herausforderungen im dynamischen Medizintechnikmarkt im Auge behalten.

