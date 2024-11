Die TGS ASA, ein führendes norwegisches Unternehmen im Bereich geophysikalischer Daten, verzeichnete in den letzten Handelstagen einen leichten Kursrückgang. Am 8. November 2024 schloss die Aktie bei 8,605 EUR, was einem Minus von 1,49% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie auf Monatssicht mit einem Plus von 3,39% relativ stabil. Bemerkenswert ist, dass TGS trotz der herausfordernden Marktbedingungen weiterhin eine attraktive Dividendenpolitik verfolgt.

Dividendenausschüttung im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant TGS eine Dividende von 0,545112 EUR je Aktie, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,41% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, selbst in volatilen Zeiten Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 78,03 bewertet wird, was auf eine hohe Bewertung hindeuten könnte.

