HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 186 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel preise man ökonomische und währungsbedingte Belastungen ein, schrieb Analyst Jörg Frey in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Beiersdorf dürfte sich aber insgesamt besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Das organische Wachstum dürfte anziehen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000