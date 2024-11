CHONGZUO, China, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 14. Oktober gaben China und Vietnam in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass die chinesisch-vietnamesische Tourismuskooperationszone der Ban-Gioc-Detian-Wasserfälle offiziell in Betrieb genommen wurde. Am 15. Oktober hielten die Volksregierung der autonomen Region Guangxi und der Volksrat der Provinz Cao B?ng eine feierliche Zeremonie zur Eröffnung der Kooperationszone ab.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Die chinesisch-vietnamesische grenzüberschreitende Tourismuskooperationszone der Ban-Gioc-Detian-Wasserfälle nahm bereits am 15. September 2023 ihren Pilotbetrieb auf. Seitdem können chinesische und vietnamesische Touristen das jeweils andere Land ausschließlich im Rahmen von Gruppenbuchungen, festgelegten Reiserouten und einer begrenzten Aufenthaltsdauer besuchen. Bis zum 10. Oktober 2024 wurden bereits 1.232 grenzüberschreitende Touristengruppen mit insgesamt 17.991 Besuchern empfangen.

Mit der offiziellen Eröffnung werden die Publicity Department of Daxin County das grenzüberschreitende Reisemodell weiter optimieren.

Die erste geplante Anpassung ist die Erweiterung des Besucherkontingents. Künftig sollen 1.000 statt 500 Personen von jeder Seite anreisen können, was einer Verdoppelung der bisherigen Zahl entspricht. Je nach Anzahl der Tagesgäste werden weitere Anpassungen vorgenommen.

Die zweite geplante Anpassung ist die Verlängerung der Öffnungszeiten. Die Betriebszeiten sollen von 10:00 bis 17:00 Uhr auf 09:00 bis 18:00 Uhr (Beijing Zeit) ausgeweitet werden, sodass Touristen künftig bis zu sechs anstatt fünf Stunden im Nachbarland verbringen können.

Die dritte geplante Anpassung ist die Optimierung der Ein- und Ausreiseprozeduren. Ein Beispiel hierfür ist das landesweit erste "Gesichtserkennungsverfahren" zur Beantragung von Einreisegenehmigungen, bei dem Besucher ihre Identität über das WeChat-Miniprogramm Guijing Tongban verifizieren und sich registrieren können. Zudem wird ein "One-Stop-Service" angeboten, der alle relevanten Behörden wie Ein- und Ausreisebehörden sowie die Verkehrspolizei umfasst. Besucher mit einem gültigen Reisepass benötigen keine weiteren Dokumente und können die Kooperationszone mit autorisierten Reisegruppen betreten.

Die vierte geplante Anpassung ist die Vereinfachung der Zollanmeldung. Neue Technologien wie Fotoapparate und Videokameras werden zur vereinfachten Kontrolle von Gepäck und persönlichen Gegenständen eingesetzt, wodurch eine berührungslose Zollabfertigung ermöglicht wird.

Die fünfte geplante Anpassung ist die Beschleunigung des Kontrollprozesses. Vietnamesische Touristen, die in einer Reisegruppe nach China ein- und ausreisen, profitieren von der Regelung der "drei Befreiungen" (keine Abnahme von Fingerabdrücken, kein Stempeln des Grenzkontrollpasses und kein Ausfüllen eines Einreisekartenformulars). Chinesische Touristen profitieren von einer doppelten Zollabfertigung ("manuell und express") ohne Grenzkontrollstempel. Diese Maßnahmen stellen einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Servicequalität dar.

Quelle: The Publicity Department of Daxin County