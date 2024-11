Die Edisun Power Europe Aktie verzeichnete am 8. November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 5,08% und schloss bei 37,20 CHF. Dieser Kurssprung erfolgte nach einer längeren Periode der Schwäche, in der die Aktie innerhalb eines Monats 10,53% und im Jahresvergleich sogar 65,71% an Wert verloren hatte. Trotz der jüngsten Erholung notiert die Aktie immer noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Schweizer Solarstromunternehmens beläuft sich auf 35,0 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,70 CHF je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,70% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 30,97 angegeben, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 4,67 liegt und damit als vergleichsweise niedrig eingestuft werden kann.

