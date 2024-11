Die OceanaGold-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen eine positive Entwicklung an der Börse. Trotz der allgemeinen Marktschwankungen konnte das Wertpapier des Goldproduzenten zuletzt leichte Zugewinne verbuchen. Am 7. November notierte die Aktie bei 2,53 Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Aufwärtsbewegung setzt sich fort, wobei der Kurs am 9. November bei 2,62 Euro lag.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Euro zählt OceanaGold zu den mittelgroßen Unternehmen im Edelmetallsektor. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 0,67% angegeben, was für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen setzen, von Interesse sein könnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 7,03 prognostiziert, was auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeuten könnte.

OceanaGold Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...