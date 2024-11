Die US Antimony Corporation verzeichnete am 9. November 2024 einen Kursrückgang von 4,09% auf 0,6522 USD. Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance mit einem Zuwachs von 100,92%. Das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Antimon, Silber, Gold und Zeolithprodukten spezialisiert hat, konnte seine Marktposition im letzten Jahr deutlich stärken.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von US Antimony zeigen ein gemischtes Bild. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) mit 8,14 relativ hoch ausfällt, deutet das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -14,89 auf Herausforderungen im operativen Geschäft hin. Anleger sollten diese Entwicklungen im Auge behalten und auf kommende Unternehmensmeldungen achten.

Anzeige