Manche Branche befindet sich derzeit in einer handfesten Krise, was auch Rheinmetall durchaus zu spüren bekommt. Der Rüstungskonzern legte gestern frische Zahlen vor und musste speziell beim Autozulieferergeschäft Rückgänge verzeichnen. Das fiel aber nicht weiter ins Gewicht, da es im Kernsegment so gut wie nie zuvor läuft.Anzeige:In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Rheinmetall (DE0007030009) seinen Umsatz um 36 Prozent bis auf 6,3 Milliarden Euro steigern. Beim operativen Ergebnis ging es sogar um satte 72 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...