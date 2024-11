Die Garmin Aktie zeigt sich in den letzten Tagen in bemerkenswerter Verfassung. Am 8. November 2024 verzeichnete der Anteilsschein des renommierten Technologieunternehmens einen deutlichen Aufschwung. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem breiteren Trend fort, der durch einen beeindruckenden Kurssprung von 27% im vergangenen Monat gekennzeichnet ist.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 38,7 Milliarden Euro unterstreicht Garmin seine solide Position im Markt. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr 2024 wird mit 1,80% angegeben, basierend auf einer Dividende von 3,00 Euro je Aktie. Trotz eines relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 30,74 für 2024 bleibt die Aktie für Anleger attraktiv, was sich in der positiven Kursentwicklung widerspiegelt.

