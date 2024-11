SHANGHAI, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chinas erster umfassender Umweltvertäglichkeits- und Nachhaltigkeitsstandard für Unternehmen - der "Universal ESG Standard" - wurde am 7. November auf dem "Brands Bring Better Future for the World - Global Forum for Brand Equity Strategists" vorgestellt, das während der 7. China International Import Expo (CIIE) in Shanghai stattfand. Diese Veranstaltung stellt einen wichtigen Meilenstein für die Verbreitung von ESG-Prinzipien unter chinesischen Unternehmen dar.

Dieser Standard für Unternehmen wurde von der Shanghai Services Federation (SSF) initiiert, wobei UESG China die federführend Rolle übernahm. Der Standard wurde im Mai offiziell eingeführt und gemeinsam von hunderten weltweit führenden Institutionen, Branchenverbänden, Fortune-500-Unternehmen und börsennotierten Unternehmen entwickelt.

Laut Tingxian Qu, CEO von UESG China, basiert der Standard auf einem einheitlichen Implementierungsrahmen und einer systematischen, wissenschaftlichen Bewertungsmethodik. Anhand dieser Methode können herausragende Unternehmen, die sich für eine grüne und nachhaltige Entwicklung einsetzen, identifiziert und entsprechend klassifiziert werden. UESG China hat mit verschiedenen Parteien zusammengearbeitet, um eine universelle ESG-Informationsplattform zu schaffen. Diese Plattform erfasst Unternehmen anhand definierter Kennzahlen und veröffentlicht herausragende Ergebnisse bei der Einhaltung von ESG-Standards, um andere Unternehmen zu ermutigen, diesem Beispiel zu folgen.

Während der Veranstaltung rief UESG China gemeinsam mit der YRD BI&T Foundation einen öffentlichen Stiftungsfonds zur Förderung universeller ESG-Standards sowie eine Initiative zur Entwicklung von ESG-Standards ins Leben, um das Bewusstsein von Unternehmen für das Thema zu schärfen. Darüber hinaus plädierten die Pianisten Lang Lang und Gina Alice in Videobotschaften dafür, sich für eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung einzusetzen.

Unternehmen, die an der Entwicklung des Standards beteiligt waren, wie z.B. Li Auto, Nongfu Spring, ARROW, Didi Chuxing, Sinar Mas, ACCA, Siemens Healthineers, SF, 3M China, Bosch China, Shanghai Printing Industry Association, GCL etc. wurden mit den Annual Outstanding Case Awards ausgezeichnet.

UESG China ist eine unabhängige internationale ESG-Zertifizierungs- und Offenlegungsorganisation, die sich der Einführung von ESG-Standards im Einklang mit den Gegebenheiten in China und den für China geltenden ESG-Prinzipien verschrieben hat. Die Organisation bietet systematische ESG-Dienstleistungen an, um Unternehmen bei der grünen Transformation und nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Ziel hierbei ist es, eine umweltfreundliche, harmonische und nachhaltige Welt mit hoher Lebensqualität zu schaffen.

Quelle: UESG