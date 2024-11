Silber auf Steroiden: Endeavour Silver positioniert sich als Schlüsselspieler im Silbermarkt des Jahres 2025

Anzeige / Werbung

HC Wainwright hat ein Kursziel von 7,25 US-Dollar für die Aktie von Endeavour Silver gesetzt

Silber ist ein essenzielles Metall in der modernen Industrie, insbesondere für Elektronik, Photovoltaik und E-Mobilität. Angesichts der wachsenden Nachfrage und der technologischen Fortschritte, wie sie zum Beispiel durch Samsung's neue Festkörperbatterie repräsentiert werden, erlebt der Silbermarkt derzeit signifikante Veränderungen.

Samsungs Festkörperbatterien versprechen eine Revolution im Batterieuniversum. Diese Batterien sind leichter und effizienter als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Eine typische Elektrofahrzeugbatterie wiegt rund 500 kg, während Samsungs Version nur 1 kg Silber pro Fahrzeug benötigt.

Dies könnte die Silbernachfrage erheblich beeinflussen.

Angenommen, jährlich werden 80 Millionen Fahrzeuge produziert und 20% davon verwenden Samsungs Batterie. Das würde eine Nachfrage von 16.000 Tonnen Silber pro Jahr erzeugen. Diese silberbasierte Batterie benötigt weniger Rohmaterialien als herkömmliche Batterien, die auf Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan angewiesen sind.

Der Silbermarkt befindet sich im sechsten Jahr eines Defizits. Für dieses Jahr wird ein Angebotsdefizit von mindestens 280 Millionen Unzen Silber erwartet, möglicherweise sogar 300 Millionen.

Jochen Staiger, Chefredakteur von Rohstoff-TV, erklärt im nachfolgenden Video, wie es um Silber bestellt ist und warum in Zukunft mit höheren, wenn nicht sogar deutlich höheren Preisen zu rechnen ist.

Wie Sie erfahren haben hat der Bullenmarkt für Gold Rekordhöhen erreicht, während der Silberpreis bei rund 31 US-Dollar noch Aufwärtspotenzial hat, insbesondere bei Silberminenaktien wie Endeavour Silver.

Endeavour Silver ist ein kanadisches Silberminenunternehmen mit Projekten in Mexiko, Chile und den USA.

Das Unternehmen produziert bereits aus zwei Minen: Guanaceví und Bolañitos. Für 2024 wird eine Produktion von etwa 7,6 Millionen Unzen Silberäquivalent aus beiden Minen erwartet. Diese Zahl stellt einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, was auf technische Probleme zurückzuführen ist.

Bei der Guanaceví-Mine kam es zu einem technischen Defekt am Gelenkzapfen der Hauptmühle. Dieser Defekt führt zu einer temporären Reduzierung der Produktion im Jahr 2024. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 1,5 Millionen Dollar für das Ersatzteil und maximal fünf Millionen Dollar für den Produktionsausfall.

Guanaceví Mine Quelle Endeavour Silver

Das Unternehmen hat bereits Maßnahmen ergriffen, um den Betrieb wieder aufzunehmen und die Auswirkungen des Ausfalls zu minimieren. Die Guanacevi-Mine hat die Verarbeitung wieder aufgenommen, wenn auch in reduzierter Kapazität. Das Management prüft derzeit Alternativen zur Verkürzung der Ausfallzeit und zur Kostenminimierung.

Das Neue Terronera-Projekt

Ein bedeutender Meilenstein für Endeavour Silver ist der Bau der Terronera-Mine, die im vierten Quartal dieses Jahres in Produktion gehen soll. Der Baufortschritt ist beeindruckend, über 65% der Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Baufortschritt Terronera Quelle: Endeavour Silver

Die Terronera-Mine wird Endeavour Silvers größte und neueste Mine sein. Der Bau war das Ergebnis von zehn Jahren technischer Arbeiten, Studien und 105.000 Metern Bohrungen. Die Kapitalkosten werden auf 271 Millionen Dollar geschätzt, wovon bereits 204 Millionen Dollar investiert wurden.

Terronera steht für nahezu 100% organisches Wachstum bei Endeavour Silver, mit deutlich sinkenden Kosten. Die Betriebskosten sollen bei etwa -20 Cent pro Unze liegen, während die Minenkosten bei 2,15 Dollar pro Unze angesetzt sind. Bei den heutigen Silber- und Goldpreisen könnten die Kosten sogar negativ sein.

Die Mine wird die Jahresproduktion fast verdoppeln, mit einer durchschnittlichen Produktion von vier Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold über eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren. Dies entspricht etwa sieben Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr.

Endeavour Silver plant die Inbetriebnahme des Terronera-Projekts in den nächsten Monaten, was das Jahr 2025 zu einem vielversprechenden Jahr für das Unternehmen machen könnte.

Bei der Bolañitos-Mine läuft die Produktion nach Plan, mit steigenden Goldgraden und leicht zurückgehenden Silbergraden.

Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt

Die Produktion bewegt sich in Richtung der aktualisierten Produktionsprognose für 2024: Die Produktion ging im August und September aufgrund eines Lagerzapfenausfalls der primären Kugelmühle in der Mine Guanaceví zurück. Im dritten Quartal 2024 lag die Produktion bei 874.717 Unzen Silber und 9.290 Unzen Gold, was einer Silberäquivalent-("AgÄq")-Produktion von 1,6 Millionen Unzen entspricht.

Weiter Highlights des dritten Quartals 2024

Starker Umsatz durch höhere realisierte Preise: 53,4 Mio. $ aus dem Verkauf von 1.017.392 Unzen Silber und 9.412 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 29,63 $ pro Unze Silber und 2.528 $ pro Unze Gold .

Cashflow aus dem Minenbetrieb : 19,6 Mio. $ Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern, verglichen mit 10,6 Mio. $ im dritten Quartal 2023 und einem Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Working Capital von 4,5 Mio. $, verglichen mit 3,3 Mio. $ im dritten Quartal 2023.

Bereinigter Gewinn : Verbuchung eines bereinigten Gewinns von 1,6 Mio. $ bzw. eines Gewinns von 0,01 $ pro Aktie nach Ausschluss von Verlusten aus Derivatkontrakten, marktnahe Bewertung (Mark to Market) von aufgeschobenen Aktieneinheiten, nicht realisierten Wechselkursen und Investitionsverlusten.

Gesunde Bilanz : Barmittel in Höhe von 54,9 Mio. $ und ein Working Capital von 29,4 Mio. $.

Inanspruchnahme der vorrangig besicherten Kreditfazilität für Terronera: Im dritten Quartal 2024 nahm das Unternehmen 25 Mio. $ aus der vorrangig besicherten Kreditfazilität in Anspruch. Nach dem Ende des dritten Quartals nahm das Unternehmen eine letzte Inanspruchnahme in Höhe von 35 Mio. $ vor.

Dan Dickson, Chief Executive Officer von Endeavour Silver kommentierte die Quartalszahlen wie folgt:

"Das dritte Quartal 2024 war mit einigen Herausforderungen verbunden, da das Unternehmen aufgrund des Ausfalls des Lagerzapfens in der Mine Guanaceví mit reduzierter Kapazität arbeitete. Während wir uns darauf freuen, die volle Produktion bei Guanaceví wieder aufzunehmen, freuen wir uns am meisten auf den Endspurt zur Inbetriebnahme des Projekts Terronera, das einen transformativen Meilenstein für das Unternehmen zu werden verspricht."

Weitere Details zu den Quartalszahlen können Sie folgendem Link entnehmen

HC Wainwright hat ein Kursziel von 7,25 US-Dollar für die Aktie von Endeavour Silver gesetzt.

Die renommierten Analysten von HC Wainwright haben das Kursziel für die Aktie des kanadischen Silberproduzenten angehoben und die positive Gesamteinschätzung bestätigt.

Bei einem steigenden Silberpreis und dem Erreichen der kommerziellen Produktion von Terronera könnte das Kursziel auf 9 kanadische Dollar angehoben werden.

Die komplette Analyse können Sie sich kostenlos über diesen Link downloaden

Endeavour Silver positioniert sich als Schlüsselspieler im Silbermarkt des Jahres 2025

Mit dem bevorstehenden Start der Terronera-Mine und der fortlaufenden Produktion aus Guanaceví und Bolañitos ist das Unternehmen gut aufgestellt, um das Silberdefizit zu lindern und zugleich von sinkenden Produktionskosten zu profitieren. Die kommenden Jahre versprechen ein spannendes Wachstumspotential für die Aktionäre von Endeavour Silver.

Der Silbermarkt befindet sich in einer spannenden Phase, mit erheblichen Chancen für Investoren und Unternehmen. Die technologischen Fortschritte in der Batterietechnologie, insbesondere durch Samsung, könnten die Nachfrage nach Silber drastisch erhöhen. Gleichzeitig bleibt der Markt durch das anhaltende Defizit unter Druck.

Endeavour Silver ist gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren, und bietet Anlegern eine interessante Möglichkeit, vom zukünftigen Wachstum des Silbermarktes zu profitieren. Die kommenden Jahre könnten entscheidend für die Preisentwicklung von Silber sein, und Investoren sollten diese Gelegenheiten nicht verpassen.

