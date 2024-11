Das britische Transportunternehmen First Bus bringt ab Anfang 2025 insgesamt 36 Elektrobusse von Wrightbus auf die Straßen der schottischen Stadt Aberdeen. Dabei handelt es sich um 24 strombetriebene Doppeldeckerbusse sowie um zwölf auf Elektroantrieb umgerüstete ehemalige Verbrennerbusse. First Bus gibt an, für die neuen E-Busse insgesamt 12,7 Millionen Pfund (rund 15,3 Millionen Euro) auszugeben. Die Anschaffung ist Teil eines von First Bus angekündigten ...

