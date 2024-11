© Foto: Algi Febri Sugita - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der erneute Wahlsieg von Donald Trump über Kamala Harris hat in Asien für Aufregung gesorgt. Experten sind sich uneinig, wie die verschärfte Handelspolitik des designierten Präsidenten die Märkte beeinflussen wird."Trump 2.0 könnte für Asien, insbesondere China, zunächst schlechte Nachrichten bedeuten", so die Analysten von Macquarie Research. Sie erwarten, dass Trumps geplante Zollerhöhungen und Steuersenkungen die Volatilität in der Region antreiben könnten. Märkte reagieren uneinheitlich Die Reaktionen an den asiatischen Börsen waren gemischt: Während der indische Nifty 50 Index um 1 Prozent fiel und der japanische Nikkei 225 leicht nachgab, verzeichneten chinesische Aktien deutliche …