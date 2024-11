Die ABB Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung am Finanzmarkt. Mit einem aktuellen Kurs von 53,18 EUR (Stand: 09. November 2024) konnte das Papier in den vergangenen zwölf Monaten einen beeindruckenden Zuwachs von 63,58% verbuchen. Auch im letzten Monat setzte sich der positive Trend fort, mit einem Plus von 4,23%. Diese Zahlen unterstreichen die robuste Performance des Schweizer Technologiekonzerns in einem dynamischen Marktumfeld.

Solide Finanzkennzahlen und Dividendenausschüttung

ABB zeigt sich nicht nur im Aktienkurs stark, sondern auch in seinen Finanzkennzahlen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,993018 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,08% entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 98,9 Milliarden EUR und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,42 positioniert sich ABB als attraktive Option für Anleger, die auf Wachstum und Innovation im Technologiesektor setzen.

