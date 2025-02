Freiburg (ots) -Trump macht, was er angekündigt hat. Ihm sind Allianzen egal und das Schicksal der Ukraine ist es letztlich auch - bis auf deren Bodenschätze. Dass sich viel davon unter von Russland besetztem Territorium befindet, muss man inzwischen als Hoffnung begreifen. Die Gier könnte für Trump Anreiz sein, für einen Deal mit Putin weniger ukrainisches Land zu opfern, als Russland sich einverleiben will. Anders sieht es mit dem Selbstbestimmungsrecht der Ukraine aus oder dem Gewähren von Sicherheitsgarantien. Auf Ersteres hat die Ukraine Anspruch nach dem Völkerrecht. Von Letzterem dürfte das Überleben der Ukraine als souveräner Staat abhängen. Trump ist das eine gleichgültig, für das andere sollen gefälligst die Europäer zuständig sein. Tatsächlich war das in Europas Hauptstädten lange bekannt. Nun die Empörten zu mimen, sich hektisch zu Sondergipfeln zu treffen und dabei kümmerliche Muskeln spielen zu lassen, dürfte Trump und Putin erheitern. https://mehr.bz/khs50qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5973970