Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Tesla-Aktie in neue Höhen katapultiert und den Börsenwert des Unternehmens über die Marke von einer Billion Dollar gehoben. Doch während Elon Musk in den USA politischen Rückenwind bekommt, steht Tesla in Deutschland unter Druck - vor allem durch starke Konkurrenz und ein schwindendes Markenimage.Teslas Börsenwert steigt dank Trump-Sieg auf über eine Billion Dollar - Wie stabil ist das Wachstum? Nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...