Die Klassik Radio AG zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin stabil. Der Aktienkurs des Hörfunkunternehmens notierte am 9. November 2024 bei 3,79 EUR und blieb damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Bemerkenswert ist, dass die Aktie im vergangenen Monat einen leichten Zuwachs von 1,34% verzeichnen konnte, was auf ein gewisses Vertrauen der Investoren hindeutet. Trotz eines Jahresrückgangs von 2,82% liegt der aktuelle Kurs immer noch 37,99% über dem 52-Wochen-Tief, was die relative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

Dividende und Bewertung im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Klassik Radio eine Dividende von 0,15 EUR je Aktie auszuschütten, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,21% entspricht. Diese Ausschüttung könnte für Anleger, die auf regelmäßige Erträge setzen, von besonderem Interesse sein. Zudem deutet das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,92 auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin, was für langfristig orientierte Investoren eine nähere Betrachtung wert sein könnte.

Klassik Radio Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...