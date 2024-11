Dogecoin Prognose: Ausbruch gelungen! Jetzt schnell DOGE kaufen?

Mit einem Kursplus von rund 4 Prozent in den vergangenen 24 Stunden ist der wertvollste Meme-Coin der Welt in der Top 10 das Maß aller Dinge. Keine hoch kapitalisierte Kryptowährung kann heute derart stark zulegen. Doch die relative Stärke des Dogecoin gibt es bereits seit einigen Tagen. So summieren sich die Kursgewinne in den vergangenen sieben Tagen auf mehr als 30 Prozent. Mit dem heutigen Kurssprung über die psychologische Kursmarke von 0,20 US-Dollar könnte ferner der Ausbruch gelungen sein. Dogecoin baut Stärke auf und bleibt dennoch weit unter dem Allzeithoch.

Für langfristige Anleger oder Swing-Trader könnte sich aktuell ein Blick auf DOGE lohnen. Denn der Dogecoin-Chart auf Monatsbasis bietet nach dem führenden Analysten Ali Martinez ein spannendes Setup.

So könnte hier der Ausbruch aus dem fallenden Dreieck gelingen. Aktuell überwindet der DOGE die fallende Trendlinie. Mit einem Schlusskurs oberhalb von 0,20 US-Dollar wäre das bullische Setup valide. Dann kam es in der Vergangenheit zu einer parabolischen Rallye.

History hints that November could spark a parabolic bull run for Dogecoin $DOGE! Keep an eye out for a sustained close above $0.20.

Dogecoin Alternative: STARS revolutioniert Staking - neuer Meme-Coin mit Usecase

Wer Meme-Coins spannend findet, könnte sich auch mit dem folgenden Projekt beschäftigen. Denn Crypto All-Stars hat das Staking von Meme-Coins als zentrales Thema auserkoren.

Crypto All-Stars ist derweil ein innovativer Meme-Coin, der mit einem frischen Konzept auf den Markt kommt. Innerhalb des laufenden Presales konnte das Projekt bereits deutlich über 3 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Ziel von Crypto All-Stars ist es, das Staking von Meme-Coins unkomplizierter und benutzerfreundlicher zu gestalten, indem es attraktive Belohnungen und eine intuitive Plattform anbietet.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem. Diese Plattform soll das Staken von Meme-Coins durch den ERC-1155-Standard effizienter gestalten, was die Verwaltung von verschiedenen Token innerhalb eines einzigen Smart Contracts ermöglicht. Auf diese Weise wird die oft komplexe und technisch herausfordernde Struktur des Meme-Coin-Stakings vereinfacht. Das MemeVault ist darauf ausgelegt, diverse Token plattformübergreifend staken zu können und dabei auf Blockchains wie Ethereum, Solana und der Binance Smart Chain zuzugreifen. Dies wird möglich, ohne unterschiedliche Wallets verwenden zu müssen. Dies macht Crypto All-Stars zu einer innovativen Lösung für eine größere Nutzerschaft.

Zu Beginn werden elf bekannte Memecoins, darunter Floki und Shiba Inu, auf dem MemeVault verfügbar sein. Das Team möchte das Angebot in Zukunft erweitern und damit noch mehr Meme-Coins unterstützen. Durch diese umfassende Strategie soll das Staking von Meme-Coins insgesamt attraktiver und zugänglicher gestaltet werden. Ziel ist es, das Nutzererlebnis zu verbessern und gleichzeitig das Staking von Meme-Coins attraktiv zu gestalten.

Frühinvestoren profitieren von steigenden Preisen im Presale und können ferner ihre STARS-Token schon vor dem Handelsstart staken, um Belohnungen zu erhalten. Die derzeitige Staking-Rendite liegt noch über 500 Prozent APY.

Der Erwerb von STARS im Presale erfolgt direkt über die Website, wobei Interessierte ihre Wallets unkompliziert verbinden und STARS mit ETH, USDT, BNB oder sogar anderen Meme-Coins wie FLOKI und SHIB kaufen können. Das Projekt hat zudem eine Kreditkartenoption integriert, um den Zugang zu erweitern und das Investieren noch einfacher zu gestalten. Auf hohen Komfort und eine intuitive Bedienung setzt das Team in allen Facetten. Die nächste Preiserhöhung erfolgt übrigens schon morgen, womit für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten scheint.

