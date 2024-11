Experten wetten auf Ethereum: ETH statt BTC für 2025?

Ethereum steigt heute um rund 3 Prozent und baut die Wochengewinne auf 22 Prozent aus. Derweil stagniert Bitcoin nach Erreichen des Allzeithochs. Ergo baut die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt Stärke. Ist möglicherweise ETH also jetzt die bessere Wahl für alle BTC-Halter?

So zeigt der folgende Chart eine mögliche Trendwende von Ethereum gegen Bitcoin. Hier wäre ein nachhaltiger Sprung über die 0,04 BTC wünschenswert:

Expertenprognose bullisch für ETH: Jetzt Ethereum kaufen?

So zeigen diverse Analysten kürzlich einen positiven Ausblick für ETH.

Der führende Analyst Michaël van de Poppe beobachtet eine signifikante Preisbewegung bei Ethereum. Dieser hebt in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass in den drei Tagen seit den Wahlen über 230 Millionen US-Dollar in ETH geflossen seien, was auf ein gesteigertes Investoreninteresse hindeutet. Van de Poppe betont, dass die erhöhte Volatilität von ETH darauf zurückzuführen sei, dass weniger Liquidität erforderlich ist, um den Preis zu bewegen. Dies biete auch Chancen für die nahe Zukunft. So könnte Ethereum Bitcoin deutlich übertreffen.

A massive candle on $ETH.



The bottom is in!



More than $230M inflow in 3 days since the Elections and Ethereum is back up.



The volatility on $ETH increases substantially as less liquidity is required to make it rally.



I think Ethereum outperforms Bitcoin substantially. pic.twitter.com/8uFupSswKS - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 9, 2024

Benjamin Cowen hebt ebenfalls hervor, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin möglicherweise einen zyklischen Tiefpunkt erreicht hat. Cowen stützt diese Annahme auf verschiedene technische Indikatoren und historische Parallelen. Ein Schlüsselsignal ist der Schlusskurs von ETH/BTC über dem 50-Tage-SMA - eine Marke, die in vergangenen Zyklen häufig den Boden für dieses Paar signalisierte. Weitere Faktoren wie die aktuelle Bitcoin-Dominanz bei 60 Prozent, die in vergangenen Zyklen ebenfalls als Obergrenze diente, sowie parallele Entwicklungen in Zinszyklen deuten auf eine mögliche Erholung von ETH gegenüber BTC hin. Sollte ETH/BTC zum Jahresende nicht unter das aktuelle Niveau fallen, sieht Cowen den Tiefpunkt bei etwa 0,03465 BTC als wahrscheinlich. Auch hier könnte eine Outperformance von ETH gegen BTC wahrscheinlicher werden.

For the 1st time in 3 years, there is an actual chance that ETH / BTC has bottomed. If it has not bottomed, the actual bottom should only be marginally lower than the current bottom of 0.03465.



Evidence for a bottom:

-ETH/BTC daily close back above 50D SMA. In 2016 and 2019… https://t.co/A4LqZey9AJ pic.twitter.com/UR1aWXNqA6 - Benjamin Cowen (@intocryptoverse) November 9, 2024

Ferner sei der aktuelle Bärenmarkt möglicherweise beendet, da Ethereum nach oben tendiert. Aktuell entstehe eine potenzielle bärische Divergenz in der Bitcoin-Dominanz. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts steigt, während ein Indikator, wie der Relative Strength Index (RSI), sinkt. Hier wird eine Trendwende wahrscheinlicher. In diesem Kontext könnte eine abnehmende Bitcoin-Dominanz den Weg für Altcoins ebnen, wieder gegen BTC aufzuwerten.

The end of the bear market is indeed in this range, as $ETH runs upwards.



Potential bearish divergence on the Bitcoin dominance.



Expecting upwards momentum from here on the Altcoins. pic.twitter.com/SSiNtsY92m - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 9, 2024

Dass Ethereum von einem besseren Sentiment profitiert, zeigt auch ein neues Interview. Der CEO von VanEck bezeichnet Ethereum derzeit als eine "konträre Investition" und sieht den aktuellen Zeitpunkt als günstigen Einstiegspunkt für ETH. So könnte sich das negative Sentiment bald auflösen, ein antizyklischer Einstieg sei spannend.

JUST IN: VanEck CEO speaks on altcoin market, says:



1) Ethereum is a "contrarian play" right now



2) This is a "good entry point" for $ETH.



3) Ethereum will be one of the "BIG winners". pic.twitter.com/vgy1Lzkaah - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 9, 2024

Ethereum Alternative: Meme-Layer-2 PEPU vor 26 Mio. $ Meilenstein

Wenn Ethereum bullisch tendiert, bieten häufig Projekte aus dem Ökosystem noch eine größere Upside. Pepe Unchained verfolgt hier das ambitionierte Ziel, den Handel und die Entwicklung von Meme-Coins auf eine neue Ebene zu heben. Durch eine eigens entwickelte Layer-2-Lösung auf der Ethereum-Blockchain will das Projekt eine benutzerfreundliche und effiziente Plattform schaffen, die sich speziell auf die Anforderungen der Meme-Coin-Community konzentriert. Der große Erfolg des laufenden Presales, in dem bereits über 25 Millionen US-Dollar gesammelt wurden, zeigt das erhebliche Interesse am PEPU Token.

Ein zentraler Bestandteil von Pepe Unchained soll das sogenannte "Pepe's Pump Pad" werden. Hier hat das Team ein Launchpad aufgebaut, das es Nutzern ohne technische Vorkenntnisse ermöglicht, ihre eigenen Token zu erstellen und zu handeln. Durch das Angebot einer leicht zugänglichen Plattform will Pepe Unchained das Wachstumspotenzial von Meme-Coins voll ausschöpfen und neue Nutzergruppen erschließen - alles über eine spezielle Layer-2 für Meme-Coins.

Darüber hinaus plant Pepe Unchained, eine dezentrale Börse einzurichten. Dabei wird ein starker Fokus auf kostengünstige und schnelle Transaktionen gelegt. Dies soll Pepe Unchained besonders attraktiv für Anleger und Trader machen, die sich bisher von den hohen Transaktionsgebühren auf Ethereum abschrecken ließen. Ergänzend dazu wird ein Blockchain-Explorer bereitgestellt, der volle Transparenz in Bezug auf Transaktionen innerhalb des Ökosystems schafft.Um die Entwickler-Community aktiv zu fördern, wurde das Programm "Pepe Frens with Benefits" lanciert. Dieses Programm stellt Entwicklern finanzielle Ressourcen und technische Unterstützung zur Verfügung, um innovative Anwendungen und Tools innerhalb des Ökosystems zu entwickeln. Darüber hinaus werden Blockchain-Bridges und Analysetools eingeführt.

Die laufende Presale bietet Anlegern noch eine günstige Gelegenheit, PEPU Token zu einem reduzierten Preis zu erwerben, bevor der Wert weiter steigt. Interessierte können auf der Website ihre Wallets verbinden und PEPU Token mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Doch bereits morgen wird der Preis im Presale erneut angehoben.

