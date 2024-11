Krypto News: Nach der US-Wahl: Jetzt geht dieser Coin durch die Decke!

Seit Gewissheit darüber herrscht, dass Donald Trump der 47. Präsident der vereinigten Staaten von Amerika wird, ist der Kryptomarkt nicht mehr zu bremsen. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch von mehr als 77.000 Dollar erreicht und das wirkt sich auch auf die meisten großen Altcoins positiv aus. Ethereum ($ETH) hat in der letzten Woche um 22 % zugelegt, Dogecoin ($DOGE) sogar um mehr als 30 %, da auch der Hype um Elon Musk wieder aufkeimt. Aber nicht nur Coins aus den Top 10 gehen seit der Wahl durch die Decke. Auch die Nachfrage nach Freedum Fighters ($DUM) explodiert aktuell.

Wahlkampf geht bei Freedum Fighters weiter

Freedum Fighters ist ein neuer Meme Coin, bei dem der Kampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump noch nicht zu Ende ist. Die beiden treten als Magatron und Kamacop gegeneinander an, wobei Anleger, die $DUM-Token halten, ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben können. Das funktioniert über zwei verschiedene Staking Pools, die beide verschieden hohe Renditen abwerfen - abhängig von der Quote und der Anzahl der Token im Pool.

(Magatron gegen Kamacop - Quelle: Freedum Fighters Website)

Anleger können ihre $DUM-Token für ihren jeweiligen Kandidaten staken, wodurch sich die Quoten auch ändern. In beiden Staking Pools ist die Rendite überdurchschnittlich hoch. Da die APY (jährliche Rendite) dynamisch anhand der Anzahl der Token im Pool berechnet wird, sind vor allem am Anfang hohe Gewinne möglich.

Jetzt mehr über Freedum Fighters erfahren.

Freedum Fighters steigt auf 450.000 Dollar

Aktuell befindet sich Freedum Fighters noch in der Vorverkaufsphase, was den frühestmöglichen Zeitpunkt für Investoren darstellt, um sich zu beteiligen. Schon in dieser frühen Phase haben Anleger Token im Wert von über 450.000 Dollar gekauft. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen daher davon aus, dass der $DUM-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen explodieren könnte. Einige haben bereits Kursziele genannt, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

($DUM Token-Vorverkauf - Quelle: Freedum Fighters Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach erhöht, weshalb frühe Käufer noch einen extrem hohen Buchgewinn mitnehmen können. Aktuell befindet sich Freedum Fighters in der zweiten von 4 Vorverkaufsstufen, wobei der Tokenpreis bei 0,000075 Dollar liegt. In der vierten Stufe steigt der Preis auf 0,000125 Dollar, sodass Anleger, die jetzt noch einsteigen, schon vor dem Listing an den Börsen einen hohen Nominalgewinn erzielen können, da der Startpreis deutlich höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis. Hier könnte sich also eine einmalige Gelegenheit für Anleger ergeben.

Jetzt noch für kurze Zeit $DUM zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.