München (ots) -Jeder Schuss ein Treffer! Deutschland kassiert 11 Gegentore in 2 Spielen, verliert gegen aggressive Slowaken mit 2:6, die damit den Deutschland Cup-Wettbewerb bei den Männern holen. "Die Slowaken haben hart gespielt und die Räume eng gemacht. Es war auch sehr viel Aggressivität auf ihrer Seite im Spiel. Wir konnten unser Spiel nicht aufziehen", bilanziert Bundestrainer Harold Kreis, der keinerlei Ausreden wegen der langwierigen Pausen bei den Eisproblemen zulassen wollte. Am Sonntag geht's ab 14.30 Uhr um einen guten Abschluss gegen Österreich. "Wichtig ist, dass wir da unser Spiel aufziehen", fordert Bundestrainer Kreis ein versöhnliches Ende. Deutschlands Eishockey-Frauen begeistern hingegen, holen erstmals den Deutschland Cup: 2:1 gegen Ungarn, es war der 3. Sieg im 3. Spiel. Letztes Jahr ging das Frauen-Team noch unter, diesmal überzeugte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod, der war "superproud", schwärmte von seinem "tollen Team" mit starker Einstellung und schaute schon auf das Olympia-Quali-Turnier im Februar 2025 (live bei MagentaSport): "Wir haben einen ganz großen Schritt gemacht. Das ist ein großer Sieg für unser Team und ein großer Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Deutschland Cup am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag ab 11.15 Uhr mit Dänemark gegen Slowakei, ab 14.30 Uhr gibt's das "Bruder"-Duell Deutschland gegen Österreich. Live und kostenlos.Deutschland - Slowakei 2:6Elf Gegentore in 2 Spielen sind zu viel: Gegen eine physisch starke slowakische Mannschaft kommt das DEB-Team nie zu seinem Rhythmus und mit 2:6 unter die Räder. Ein richtiger Rhythmus entfaltet sich ohnehin kaum, da das Spiel aufgrund der Löcher in der Eisfläche gleich zweimal unterbrochen ist. Rekordverdächtig ist die Pause zu Beginn des 1. Drittels, die eine Stunde dauert. Deutschland verliert aufgrund leichter Fehler in der Zuordnung und nach einem aggressiven Forechecking der Slowaken verdient und hat somit keine Chance den Titel beim Deutschland Cup zum 4. Mal zu holen. Die Slowakei sichert sich nach dem Auftaktsieg gegen Österreich damit den Titel erstmals seit 2016.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OEc5UFl3MVkyS0g0VHpBazJadVlUVmgvRlFrdERNQ3B5M2Y3d1JZNjNsQT0=Harold Kreis, Bundestrainer Deutschland - Ausreden zu den "ärgerlichen" Eis-Problemen wollte er nicht zulassen: "Die Slowaken haben hart gespielt und die Räume eng gemacht. Es war auch sehr viel Aggressivität auf ihrer Seite im Spiel. Wir konnten unser Spiel nicht aufziehen. Insgesamt haben wir eine sehr starke slowakische Mannschaft gesehen. Die lange Pause mit den Eisproblemen galt ja für beide Mannschaften. Das hat keine Auswirkung auf das Spiel. Die Slowaken hatten teilweise viel Zeit in der Defensivzone. Die Tore haben sie super herausgespielt. Wir haben zu selten die Scheibe aufs Tor gespielt. Österreich spielt auch ein robustes Eishockey. Das war ein Vorgeschmack darauf. Wichtig ist, dass wir da unser Spiel aufziehen." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=V2d5V283TzhmQ1VDbDRyNzZYckZEQ3lFMHFOZ3JlMWJzUTZtbjVsL2h5RT0=Das ist stark - trotz Packung darf das MagentaSport-Team in die Kabine. Harold Kreis, Trainer Deutschland, spricht nach dem Match in der Kabine zum Team: "Das war ein schwieriges Spiel. Sie waren sehr hart und wir haben nicht schnell genug gespielt. Wir haben unser Spiel nicht durchgebracht." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WlhiaGlZdmxGZElLWkg5MW9lU0NOdkhXU1M2M01jRjZBZkNaNDFBeWFHZz0=Lukas Kälble, Nationalspieler Deutschland: "Es war schwer ins Spiel zu kommen. Auch durch die Probleme mit dem Eis. Im 3. Drittel hat es besser funktioniert. Am Anfang haben wir zu kompliziert gespielt. Wir müssen uns mehr reden und uns mehr helfen." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WFYwK3VUaTdSbXR2cHBsM3JZRkxCN0cxZTQ4eG0wd0owSlZzVno2OUlTYz0=Luis Schinko, Nationalspieler Deutschland: "Wir hätten konsequenter spielen müssen. Dann hätten wir das gewonnen. Wir haben nicht so schnell rausgespielt. Die Slowakei hat aggressiv rausgeschoben und unsere Fehler ausgenutzt. Gegen Österreich sind wir im Derby extra motiviert." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=OFhja0NuT2FEUHh3ZHFhbUk3SVR4UERDc0s2S1MrdXZ2b3JVV3FGWDVkYz0=Markus Schweiger von den Löwen Frankfurt debütiert für die deutsche Nationalmannschaft: "Die Nervosität hält sich in Grenzen, ist aber da. Das Nationaltrikot zu tragen ist ein riesengroße Ehre."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MTE3Q2tsdW15dERJbmNNbmZYQWYvSnpULzhxRUZpY21kQmUxUE44d3c5QT0=Ein Blick hinter die Kulissen: vor dem Spiel geht es in die Kabine der deutschen Nationalmannschaft.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=QlNXcjlKQXEvTUhEU05hMlJMVXZrekZWL1N4ZXZ2eldEYU0vaUpsR3kzRT0=Feuerlöscher marsch! Das Eis macht dem Spiel einen Strich durch die Rechnung.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=K2FTenJuMWpWU2RLM1d4RStDQ0c5RFpISVBNNFJaZjJmbGFUMXRMaWhnND0=Der Turm zu Landshut - aus Bierbechern: clipro.tv/player?publishJobID=NjlyZ1E0SlluMkVzakxjN0tGVUphYkpwVU0vd2pielRmWFdHdzZyK3VLST0=Deutschland - Ungarn 3:1 - Einfach "superproud"Die deutschen Eishockey-Damen haben ihr letztes Spiel gegen Ungarn mit 3:1 gewonnen. Damit küren sie sich erstmals zum Champion des Deutschland-Cups.Die Pokalübergabe an das deutsche Team: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YisxQTFKK2cyUGlDSkhUVTIxOUYyU3FWSXY3L2syaUxPRHNqbmtFNUtMbz0=Die DEB-Damen feiern mit dem Fans den Titel beim Deutschland-Cup. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WnFwamlPam9HTW5aNE5IUUhjRTN5Nm5POXRhRlJLakp5WUJReWF5ZzBQQT0=Die emotionale Kabinenansprache von Jeff MacLeod vor dem Spiel gegen Ungarn im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3JMejloWDNEbnhVNGtneHRsZnl0S2hoS01Id3FJOGhKTmxwa3lnWm5xOD0=Jeff MacLeod, Bundestrainer: "Es war ein tolles Spiel, es schön so hungrige Spielerinnen zu sehen, die kämpft haben. Die Mädels haben sich an den Plan gehalten, das war stark. Die Arbeitseinstellung war top, sie haben zusammengehalten und wenn wir ihnen etwas beigebracht haben, haben sie zugehört und es umgesetzt."Über die Olympia-Qualifikation im Februar: "Dieses Turnier war eine tolle Gelegenheit, um uns bereit zu machen. Wir haben einen ganz großen Schritt gemacht. Das ist ein großer Sieg für unser Team und ein großer Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen. Es ist eine Erfahrung für die jungen Spielerinnen, die das alles nicht gewohnt sind. Der Druck der Medien und der Fans, es ist unglaublich. Ich bin glücklich darüber, wie sie performt haben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R0M5NXRiMk1xRGxCOFJYWk44M0RYMWhjWWRnY0V0bnhEUThnQU1SYlIvND0=Daria Gleissner, Kapitänin: "Das ist die Belohnung für die Entwicklung und die harte Arbeit. Man sieht, im deutschen Frauen-Eishockey hat sich extrem viel getan. Ein extrem großes Dankeschön an Landshut, dass wir die Möglichkeit hatten uns so gut zu präsentieren. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Der mannschaftszusammenhalt hat sich geändert. Wir arbeiten, fighten extrem hart. Der Druck ist da, aber wenn man gut vorbereitet ist, ist der Druck etwas weniger."Über die Olympia-Quali: "Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich habe schon 3 Quali-Turniere spielen dürfen. Ich gehe da sehr positiv rein und denke wir werden da abliefern." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0cyemFuK2dZVnlGUGJDRlQvZDZsZE9VbEpMRFY5alhEb2d4VU10SmZkWT0=Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWhmajc5Q2FCbzIyTVhDR0tuUEZvN3QraFp2Z1FjVVROZXhldmhZTElPWT0=Eishockey live bei MagentaSportDeutschland Cup - alle Spiele liveSonntag, 10. 