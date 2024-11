Solana News: Diese DeFi-Coins von SOL könnten stärker als L1 steigen

Während die Nachfrage nach Solana neue Höchststände erreicht und sich daher auch der Kurs wieder an sein Jahreshoch in Höhe von 210,18 USD bewegt, entwickeln sich die Coins innerhalb des Ökosystems sogar noch deutlich positiver.

Deshalb wollen wir uns einmal näher mit den besten digitalen Assets auseinandersetzen, welche das Solana-Netzwerk derzeit zu bieten hat. Anschließend wollen wir ihre derzeitige Bewertung ins Verhältnis zu den entsprechenden Konkurrenten des Ethereum-Ökosystems setzen. Verpassen Sie sie nun mit dem Beitrag nicht!

Solana-Ökosystem entwickelt sich hervorragend

Betrachtet man die Entwicklung der unterschiedlichen Layer-1-Blockchains, so sticht insbesondere Solana aufgrund der positiven Performanz hervor. Denn sie konnte Ethereum schon in vielen Parametern überholen.

Mittlerweile hat sich das Bild zwar teilweise wieder etwas verändert, allerdings ist Solana noch immer bei anderen Kennziffern führend. Dabei konnte der Ethereum-Killer seinen Konkurrenten sogar schon häufiger zusammen mit seinen Layer-2s überholen.

Die Entwicklung ist vor allem auf die attraktiveren technologischen Eigenschaften von Solana zurückzuführen. Denn die Blockchain kann mithilfe des Firedancer-Upgrades und der parallelen Verarbeitung bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde erreichen. Zudem beträgt die Latenz nur 400 ms und die durchschnittlichen Gebühren sind mit 0,000303 SOL (0,06 USD) besonders niedrig.

Täglich aktive Wallets der verschiedenen Blockchains | Quelle: Artemis

Das ist einer der Hauptgründe für den Erfolg von Solana

Ein Großteil dieser Nutzer ist auf den Memecoin-Superzyklus zurückzuführen. Dies lässt sich auch an dem Anteil von 52 bis 65 % aller Solana-DEX-Transaktionen und 27 bis 43 % des DEX-Volumens erkennen. Somit könnte sich eine Abnahme des Interesses an diesem Sektor auch sehr belastend auf Solana auswirken.

Anteil von Pump.Fun an der Solana-Aktivität | Quelle: Dune - @hashed_official

Dementsprechend explosiv haben sich auch die Gebühreneinnahmen des Memecoin-Launchpads entwickelt. Auf diesem wurden in diesem Jahr schon mehr als 3,1 Mio. Memetoken erstellt, von denen es nur 1,4 % an die dezentralen Kryptobörsen schaffen.

Gehen wir nur einmal von der gestrigen Anzahl von neu erstellten Memecoins aus, welche bei 21.184 liegt, so würde dies 297 an DEXs gelisteten Token pro Tag entsprechen. Die Launchpad-Memetoken erzielen dabei mit 44,65 % in den meisten der Fälle ein Volumen von nur 1.000 bis 10.000 USD, wobei einige auch deutlich mehr erreichen können.

Diese Coins können von dieser Entwicklung profitieren

Auch wenn nicht so viele Coins pro Tag gelistet werden, so werden insbesondere diese aufgrund ihres faireren Ansatzes von den Memetoken-Tradern präferiert. Daher bringen die 297 Memecoins pro Tag ein hohes Handelsvolumen auf die DEXs. So machen die Pump.Fun-Memecoins derzeit 43 % des Raydium-Volumens aus.

Anteil des Raydium Volumens durch Memecoins | Quelle: Dune - @equanimiti

Zudem hat die Raydium sogar mit einem Volumen in Höhe von 1,47 Mrd. USD und einem Marktanteil von 20,18 % laut CMC schon die Führung übernommen. Im Vergleich dazu erzielt die führende Ethereum-DEX Uniswap derzeit nur 0,28 Mrd. USD und somit nur einen Bruchteil. Rechnet man hingegen alle Uniswap-Protokolle zusammen, sind es mit 1,78 Mrd. USD sogar mehr als bei Solana.

Setzt man dies einmal ins Verhältnis zur aktuellen Bewertung, so könnte sich für Investoren attraktive Chance bieten. Denn Uniswap wird aktuell mit mehr als dem 3-Fachem des Volumens bewertet, während es bei Raydium nur das 1-Fache und bei Orca das 1,4-Fache ist. Somit sind die Solana-DEXs deutlich günstiger.

Darüber hinaus könnte es sich dabei um einen längerfristigen Trend handeln. Denn im Vergleich zu dem Hoch im März in Höhe von 99,29 Mrd. USD hat Uniswap zuletzt im Oktober mit 56,00 Mrd. USD nur gerade einmal die Hälfte davon verzeichnet.

Uniswap-Volumen nach Chains | Quelle: Dune - @aresgogo

In einem ähnlichen Maße, wie das Volumen auf der führenden Ethereum-DEX abgenommen hat, ist bei Raydium eine Zunahme zu verzeichnen. So konnte die dezentrale Kryptobörse seit Mai ihre Einnahmen von 19,2 Mrd USD bis auf 76,62 Mrd. USD im Oktober um 299,06 % steigern.

Solange der Memecoin-Hype anhält oder die Chain sich weiter etabliert, könnten die Solana-DEXs stärker im Wert zunehmen. Dementsprechend konnte der Kurs über die vergangenen sieben Tage von Raydium um 55,24 % und von Orca um 75,99 % steigen.

Volumen von Raydium und Jupiter | Quelle: Dune - @boom12

Pepe Unchained könnte Solana und Raydium gefährlich werden

Wie diese On-Chain-Daten und weitere offenbaren, handelt es sich um einen Memecoin-Superzyklus. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat das Interesse an diesem Kryptosektor noch einmal deutlich zugenommen und Niveaus erreicht, welche zuletzt auf dem Hoch im Mai gesehen wurden.

Viele Entwickler unterschiedlichster Blockchains haben ebenfalls versucht, mit ihren Anwendungen eine vergleichbare Nachfrage wie Ethereum und Solana zuvor zu erreichen. Zu ihnen zählen unter anderem Cardano, BNB Smart Chain, TRON, Sui, Aptos, Stacks, ApeCoin, Chiliz und einige weitere.

Der Marktführer ist derzeit Pump.Fun auf Solana, der jedoch einige Schwachstellen hat. Somit bietet sich für das neue Projekt Pepe Unchained einiges an Verbesserungspotenzial, was die Adoption von Memecoins sogar noch einmal steigern kann. Dabei soll der Sektor mit fortschrittlichen und innovativen Tools und Features revolutioniert werden.

Optimierungspotenzial bietet sich unter anderem bei den limitierenden Tokenomics, die keinerlei Spielraum für nützliche Entwicklungen mehr bieten. Eine Alternative könnte ein Tokentresor mit schrittweiser Freigabe sein. Gegenüber Wash-Trades würden dezentrale Identitäten einen Schutz bieten. Aber auch die Tools für die Analyse und den Handel sowie das Design bieten einiges an Verbesserungspotenzial.

Darüber hinaus hat das Team von Pepe Unchained deutlich mehr dApps als Pump.Fun geplant. Ebenso ist Ethereum noch immer eine stärkere verbreitete Blockchain als es bei Solana der Fall ist. Daher kann Pepe Unchained von einer größeren Anzahl von Entwicklern, Nutzern und Investoren profitieren.

Das Memecoin-Ökosystem umfasst unter anderem eine Skalierungslösung, um die Unterschiede zu Solana abzubauen. Ebenso zählt eine DEX für den Austausch von Assets zum Angebot, deren Nützlichkeit durch die interoperable Bridge zu anderen Blockchains noch vergrößert werden soll. Hinzu kommen Block-Explorer, Staking, Launchpad und mehr.

Mit einem so vielseitigen Angebot können Investoren von den rekordverdächtigen Gebühreneinnahmen in diesem Sektor profitieren, ohne das Risiko unzähliger einzelner Coins tragen zu müssen. Dies unterscheidet es ebenfalls von Pump.Fun. Somit könnte es bedeutendes Kapital anziehen sowie sich dadurch noch besser entwickeln. Noch können sich Interessierte einige der letzten Token aus dem Presaleangebot für 0,01239 USD sichern.

