DOGE-Renaissance: Dogecoin Holding wird von Spirit Blockchain erworben

Während einige Memecoins beeindruckende Entwicklungsschritte verzeichnet und sich mittlerweile immer mehr zu ernst zu nehmenden Konkurrenten von traditionellen Blockchain-Angeboten entwickelt haben, ließ Dogecoin immer noch zu wünschen übrig.

Zwar gab es auch einige positive Entwicklungen von $DOGE zu verzeichnen. Jedoch wurde die große und einflussreiche Marke mit ihrer Fangemeinde bisher nicht vollends genutzt. Dies könnte sich nun jedoch durch die Übernahme der Dogecoin Holding Corp. durch Spirit Blockchain Capital Inc. ändern. Erfahren Sie nun frühzeitig alle Details!

Spirit Blockchain Capital Inc. will Dogecoin auf die nächste Stufe bringen

Spirit Blockchain Capital Inc., ein kanadisch-schweizerisches Unternehmen mit Spezialisierung auf den Bereich der digitalen Assets, hat angekündigt, dass es die Dogecoin Holdings Corp. erwerben wird.

Durch diesen Schritt plant das Unternehmen, die globale Adoption des führenden Memecoins $DOGE weiter voranzutreiben. Dieser konnte auf seinem Hoch im Mai 2021 schon eine Marktkapitalisierung von bis zu 89,08 Mrd. USD erreichen, was nicht einmal viele renommierte Unternehmen geschafft haben.

Das Unternehmen möchte sich die aktive Gemeinschaft und den Dogecoin-Kult zunutze machen. Denn er ist noch immer der Alpharüde und der Begründer eines ganzen Sektors, welcher vorwiegend in diesem Jahr eine zunehmende Verbreitung erfahren hat.

Denn laut einem Bericht von Binance Labs wurden 75 % aller Memecoins in diesem Jahr erstellt. Zudem deuten unterschiedliche On-Chain-Metriken darauf hin, dass der Memetoken-Superzyklus seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten wieder in Fahrt kommt.

Jetzt $DOGE zum niedrigsten Preis sichern!

Dogecoin bietet im Vergleich zu Nachzüglern wie Shiba Inu und Floki Inu noch einiges an Verbesserungspotenzial. Dennoch ist $DOGE nicht vollkommen in der Entwicklung stehen geblieben.

So wurde die auf dem Bitcoin-Code basierenden Layer-1 mithilfe von Elon Musk klimafreundlicher aufgestellt, indem der Energieverbrauch um 25 % reduziert wurde. Überdies wurde darüber diskutiert, ob die Blockchain wie Ethereum zuvor von dem rechenintensiven Proof-of-Work auf das energiesparsame Proof-of-Stake umsteigt.

Ebenfalls bedeutend war die Einführung der Doginals im vergangenen Jahr. Bei diesen handelt es sich wie bei den Ordinals und BRC-20-Token auf der Bitcoin-Blockchain um sogenannte Inscriptions, welche in die bestehende Chain integriert werden. Im Gegensatz zu diesen heißen sie jedoch DRC-20-Token, wobei auch Retrospiele und NFTs ermöglicht werden.

Zudem gibt es mit DogeLayer eine eigene Layer-2 für die Skalierung von Dogecoin. Sie ermöglicht nicht nur eine höhere Geschwindigkeit, sondern bietet darüber hinaus eine Programmierbarkeit. Somit werden auf Dogecoin auch dApps, Smart Contracts und mehr ermöglicht.

Jetzt vor Ausbau in Dogecoin investieren!

Das ist von der Übernahme von Dogecoin Holdings Corp. zu erwarten

Neben Spirit Blockchain Capital Inc. gab es schon einige andere Übernahmen von vielversprechenden Kryptoprojekten. Unter anderem wurde die berühmte NFT-Kollektion Pudgy Penguins im Jahr 2022 von Luca Netz für 2,5 Mio. USD aufgekauft. Seitdem hat sie sich zu einer wachsenden Marke mit Spielzeugen und mehr entwickelt.

Ein weiteres Beispiel ist Pixelmon, welches damals aufgrund der großen Enttäuschungen der Investoren wegen der geringen Qualität der Monster des Spiels berühmt geworden ist. Insbesondere hat der NFT Kevin dabei einen Kultstatus erlangt. Dieser brachte dem Projekt sogar eine Übernahme des Unternehmens Syber ein. Seitdem konnte Pixelmon bedeutende Entwicklungsschritte machen.

Ähnliches könnte nun auch für Dogecoin zu erwarten sein. Denn inzwischen beschäftigt sich ein weiteres Unternehmen mit ihm und versucht, die Marke für einen leichteren Start unterschiedlicher Geschäftsmodelle zu nutzen.

Jetzt $DOGE zum niedrigsten Preis kaufen!

Dafür ist auch Chandler Song, ein Mitbegründer von Ankr, der Dogecoin Holdings als strategischer Berater beigetreten. Durch seine Hilfe soll die Adoption von Dogecoin vorwiegend im Bereich der Konsumenten vorangetrieben werden. Ferner sollen neuartige Angebote für private und institutionelle Anleger entwickelt werden.

Dabei hat die US-Wahl wohl auch einen positiven Einfluss auf diese Übernahme gehabt. Denn Elon Musk ist ein großer Fan von Dogecoin und soll das Department of Government Efficiency verwalten, dessen Anfangsbuchstaben das Tickersymbol von $DOGE bilden. Überdies positioniert sich Trump als Krypto-Präsident, sodass mit einem förderlichen Umfeld zu rechnen ist.

Während sich der Memecoin-Sektor immer weiterentwickelt und die Konkurrenz durch mehr als 25.000 pro Tag gestartete Memetoken kontinuierlich zunimmt, stellt die Weiterentwicklung von Dogecoin ein vielversprechendes Unterfangen dar.

Jetzt nächste Wallet-Generation nicht verpassen!

Diesen Dogecoin-Konkurrenten sollten Investoren nicht übersehen

Der Markt der Memecoins entwickelt sich kontinuierlich weiter und einer der gefährlichsten Konkurrenten dürfte die Optimierung des berühmten Frosches Pepe sein. Denn nun wurde das Projekt Pepe Unchained gestartet, um ein Ökosystem für den Memetoken-Sektor mit optimierten Konditionen und spezialisierten Tools zur Verfügung zu stellen.

Dabei kann das Team aus den Fehlern der Vorgänger wie Pump.Fun lernen und ein deutlich attraktiveres Angebot zur Verfügung stellen. Unter anderem ließen sich die manipulativen Wash-Trades mithilfe von dezentralen Identitäten, einem Meldeverfahren und KI-Überwachungen unterbinden. Ebenso bieten die Analyse- und Trading-Tools viel Verbesserungspotenzial.

Zudem sind die Memecoins von Launchpads in der Regel Eintagsfliegen, welche in den meisten Fällen am ersten Tag ihren Höhepunkt des Handelsvolumens erreichen. Denn die Tokenomics bietet keinerlei Spielraum für spätere Entwicklungen, welche für eine natürliche Nachfrage und somit steigende Kurse sorgen können. Ein sicherer Tokentresor könnte dies hingegen ändern.

Pepe Unchained verfügt ebenfalls über eine eigene Skalierungslösung, mit welcher die Nachteile gegenüber Solana angegangen werden sollen. Mithilfe des nahtlosen Überbrückungsdienstes soll zudem die Interoperabilität zu anderen Blockchains gesteigert werden. Über die DEX können die Einnahmen hingegen innerhalb des eigenen Ökosystems behalten werden.

Jetzt vielseitiges Memecoin-Ökosystem entdecken!

Natürlich bietet Pepe Unchained auch ein eigenes Launchpad, mit dem jeder schnell, einfach, günstig und fair einen Memecoin starten kann. Somit könnte es Solana mehr als 50 % seiner Netzwerkaktivität kosten, die auf Memecoins zurückzuführen ist. Daher hat das Projekt auch so großes Interesse von Walen wie Mario Nawfal erlangt.

Im Unterschied zum bisherigen Marktführer bietet es ein deutlich vielseitigeres Sortiment. Aber auch im Vergleich zu Dogecoin profitiert es von einer deutlich stärker verbreiteten Chain sowie der Kompatibilität mit der EVM (Ethereum Virtual Machine), die von immer mehr anderen Blockchains aufgenommen wird.

Als Memecoin-Infrastrukturinvestment bietet Pepe Unchained eine Möglichkeit, um von den hohen Gebühreneinnahmen in diesem Sektor zu profitieren. So erreicht Pump.Fun in der letzten Zeit meistens zwischen 1,5 bis 2,5 Mio. USD pro Tag, wobei zuletzt sogar neue Hochs verzeichnet wurden. Somit hat sich Pepe Unchained zu einem der erfolgreichsten Presales in diesem Jahr entwickelt und bereits mehr als 26 Mio. USD eingeworben.

Jetzt rechtzeitig Presale-Angebote von $PEPU sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.