Die Renesas Electronics Aktie zeigt in den letzten Wochen eine erfreuliche Tendenz, obwohl sie am 8. November 2024 einen leichten Dämpfer erfuhr. Der japanische Halbleiterhersteller, der sich auf Mikrocontroller und Mikroprozessoren spezialisiert hat, konnte im vergangenen Monat ein Plus von 0,82% verzeichnen. Dies unterstreicht den robusten Wachstumskurs des Unternehmens, das eine Marktkapitalisierung von 22,8 Milliarden Euro aufweist.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist die attraktive Bewertung von Renesas Electronics. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,02 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,05 erscheint die Aktie unterbewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 28,00 Euro je Aktie, was einer Rendite von 1,36% entspricht. Diese Zahlen könnten für Anleger von Interesse sein, die nach soliden Werten im Technologiesektor suchen.

