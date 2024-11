Die ChromaDex-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem Kurs von 6,05 EUR am 9. November 2024 konnte das Papier innerhalb eines Monats um satte 59,21% zulegen. Noch eindrucksvoller ist die Jahresperformance: Ein Plus von 306,04% unterstreicht das enorme Interesse der Anleger an dem Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Produkte für gesundes Altern spezialisiert hat.

Hohe Bewertung wirft Fragen auf

Trotz des Kursfeuerwerks gibt es auch mahnende Stimmen. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,50 und einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 564 für 2024 erscheint die Aktie überbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 65,24 liegt deutlich über dem Durchschnitt. Anleger sollten diese Kennzahlen im Auge behalten und die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.

