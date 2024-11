Baierbrunn (ots) -Semino Rossi singt auf seinem neuen Album über "Magische Momente" - doch magisch ist nicht alles im Leben des Sängers. So litt er 2022 an Depressionen, erzählt der 62-Jährige im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber": "Ich bin in ein Loch gefallen, so tief, das wünsche ich niemandem. Weil ich viel zu viel in zu kurzer Zeit gemacht hatte. Das passiert mir nie wieder! Wenn du keine Pausen einlegst, schlägt dir das Leben irgendwann ins Gesicht und sagt: 'So geht's nicht, mein Freund!'"Heute ist er ausgeglichen und sagt: "Das habe ich durch meine Depression gelernt." Er ging zum Psychologen, lebt bewusst, ist viel in der Natur und macht nur das, was sein Körper schafft - nicht mehr. "Mit Disziplin und Balance möchte ich 93 werden."In seiner Karrierehalf ihm Beharrlichkeit: Semino Rossi wollte Sänger werden, seit er fünf Jahre alt war. Doch erst mit 41 gelang der Durchbruch, nach 20 Jahren als Straßenmusiker. "Ich zweifelte nie daran, dass der liebe Gott mir diese Stimme geschenkt hat, damit ich als Sänger Karriere mache."2023 kam Rossis drittes Enkelkind zur Welt, kurz nach dem Tod seiner Mutter. "Der Tod ist Teil unseres Lebens. Mama ging und Valentina kam auf die Welt. Ich kann nur sagen: Wenn du eine Mama hast, besuch sie, trinkt Kaffee zusammen! Mamas sind die wahren Engel unseres Lebens."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber" und auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5905204