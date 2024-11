Düsseldorf (ots) -Von Montag an trifft sich das Fachpublikum aus allen Bereichen der internationalen Gesundheitswirtschaft für vier Tage wieder in Düsseldorf. Dann starten die MEDICA 2024 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2024 (https://www.compamed.de), die Weltleitmessen für die Medizintechnikindustrie und ihres Zulieferbereichs, mit einer Beteiligung von insgesamt 5.800 Unternehmen aus 72 Nationen (Laufzeit: 11. - 14. November). Alle Hallen des Düsseldorfer Messegeländes werden dabei ausgelastet sein.Zum Auftakt der MEDICA 2024 spricht im Rahmen der Eröffnung des begleitenden 47. Deutschen Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1) u. a. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu den Delegierten und wird dabei insbesondere den Blick richten auf die Veränderungen der Kliniklandschaft als Ergebnis der sich ankündigenden Krankenhausreform. Erstmals findet der Deutsche Krankenhaustag als Leitveranstaltung für das Topmanagement deutscher Kliniken inmitten des MEDICA-Messegeschehens in Halle 12 statt (und nicht wie bisher im Congress Center).In fünf Erlebniswelten untergliedert zeigt die MEDICA eine umfassende Bandbreite an Innovationen für eine moderne Versorgung in Arztpraxen und Kliniken: von Labortechnik und Diagnostika, Medizintechnik und Elektromedizin, Bedarfs- und Verbrauchsartikeln, Physiotherapieverfahren und Orthopädietechnik bis hin zu IT-Lösungen.Zu den Messeneuheiten zählen beispielsweise Roboteranwendungen zur Unterstützung bei hochkomplexen neurochirurgischen Eingriffen am Gehirn sowie bei orthopädischen Operationen (u. a. Hüftimplantationen) oder auch ein neuartiges und in die meisten Klinikbetten integrierbares Antriebssystem. Es funktioniert nach dem "E-Bike-Prinzip" und bietet Klinikpersonal spürbare Entlastung beim Patiententransport. Ebenfalls neu: eine medizinisch zertifizierte Smartwatch zur einfachen Blutdruckmessung am Handgelenk oder auch ein Hosenanzug für die Kompression und Massage der Beine zur schnellen Regeneration nach sportlichen Höchstleistungen.Fundierte Informationen und fachlichen Dialog zu praxistauglichen Lösungen bieten darüber hinaus die in die Fachmesse integrierten Foren mit ihrem Bühnenprogramm. Anzuführen sind etwa das MEDICA ECON FORUM (https://www.medica.de/mef1) der Techniker Krankenkasse, das MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) oder auch das MEDICA INNOVATION FORUM (https://www.medica.de/mif1) (u. a. mit der 13. MEDICA Start-up COMPETITION (https://www.medica.de/de/Programm/Foren/MEDICA_INNOVATION_FORUM/MEDICA_START-UP_COMPETITION_1)).Der Themenfokus richtet sich hier in diesem Jahr vor allem auf aktuelle Anwendungsbeispiele von Künstlicher Intelligenz oder auch Robotik und unterstützender Systeme im medizinischen Alltag. Die immer weiter zunehmende (digitale) Vernetzung in der Gesundheitsversorgung zählt ebenfalls zu den Top-Themen sowie Lösungen für den Umgang mit dem drängenden Fachkräftemangel, von dem auch im Healthcarebereich viele Unternehmen betroffen sind.Zielgruppen der MEDICA sind vorrangig Ärztinnen und Ärzte, Klinikmanagement und Fachpersonal aus Wissenschaft, Forschung sowie aus dem medizinischen Fachhandel und der Industrie.Parallel zur MEDICA 2024 rückt die COMPAMED 2024 in den Hallen 8a und 8b mit ihren 750 Beteiligungen alles in den Blickpunkt, was zur Herstellung von Medizinprodukten und -geräten benötigt wird. Dazu zählen Komponenten, Bauteile und Ausrüstungen bis hin zu komplexen Hightech-Lösungen (z. B. innovative Materialien, Mikro- und Nanotechnik, Fertigungsverfahren, Reinraumverpackungstechnologien).Im Vorjahr kamen zur MEDICA und COMPAMED insgesamt 83.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus mehr als 160 Nationen.Die Hallen sind täglich von 10 bis 18:00 Uhr geöffnet.Informationen online: https://www.medica.de / https://www.compamed.de.Alle Presseservices zur MEDICA 2024 in der Übersicht: https://www.medica.de/presse.Direkt-Link zu dieser Meldung (inkl. Foto- und Text-Download): https://www.medica.de/pm09d_kickoff_2024.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICAMartin Koch/ Lea Sassenhausen/ Luisa HarnauTel. +49(0)211-4560-444/ -993/ -539E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118749/5905261