Mastershausen (ots) -Am 07.11.2024 fand der 20. Internationale Speaker Slam in den Hermann Scherer Studios in Mastershausen statt. Diese renommierte Veranstaltung hat bereits in Städten wie München, Hamburg, New York, Miami, Dubai und Wien stattgefunden. 120 Redner aus 18 Nationen traten an und präsentierten ihre Themen auf zwei Bühnen, wobei das Event international bis nach Kanada gestreamt wurde.Die Teilnehmer hatten jeweils vier Minuten Zeit, um ihr Thema zu platzieren. Die Auswahl der Redner erfolgte durch ein vorheriges Scouting, und die Warteliste war lang.Den Excellence Award gewinnt Marco Schlimpert, Experte für Transformation in der Industrie mit seinem mitreißenden Vortrag "Wie kann die deutsche Industrie wieder richtig durchstarten". Marco Schlimpert betonte, dass die Betriebe mit innovativen Methoden die Herausforderungen in Chancen wandeln können, denn die Methoden von gestern funktionieren nicht mehr. Es braucht einen innovativen "Business Spirit", der Produkte und Dienstleistungen mit Emotionen verknüpft und das Engagement der Mitarbeitenden erhöht. So können die Unternehmen als Wachstumstreiber wieder durchstarten.Marco Schlimpert ist ein erfahrener Berater für Vorstände und Führungskräfte und schöpft aus seiner langjährigen Erfahrung in Top Management Positionen in der internationalen Industrie. Als internationaler Speaker inspiriert er Führungskräfte, die Herausforderungen der Gegenwart in nachhaltige Chancen für die Zukunft zu verwandeln. Im Zentrum steht für ihn das Engagement der Mitarbeitenden und Innovation auf breiter Basis zu fördern.