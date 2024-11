Die Indus Holding AG verzeichnete am 10. November 2024 einen leichten Kursrückgang von 0,98 Prozent auf 20,15 Euro. Trotz dieser geringfügigen Abwärtsbewegung zeigt sich das Unternehmen insgesamt in einer stabilen Verfassung. Der Aktienkurs liegt derzeit 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr hindeutet.

Solide Finanzkennzahlen und attraktive Dividende

Die Beteiligungsgesellschaft weist weiterhin solide Finanzkennzahlen auf. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,31 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,55 erscheint die Aktie für Analysten unterbewertet. Besonders erfreulich für Anleger: Indus plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,49 Prozent entspricht.

