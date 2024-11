DJ Delivery Hero: Talabat-IPO kommt - zunächst 15%

DOW JONES--Delivery Hero wird zunächst 15 Prozent der Tochter Talabat an die Börse in Dubai bringen. Bis Mitte Dezember sollen die Talabat-Aktien zum Handel zugelassen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung seien am vergangenen Donnerstag von der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt worden, die Details dazu würden am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Privatplatzierungen an institutionelle Investoren würden auf der Grundlage eines entsprechenden internationalen Emissionsprospekts durchgeführt, der zu Beginn des Bookbuilding-Verfahrens ebenfalls auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht werde.

Delivery Hero werde mit dem Beginn der Börsennotierung eine Lock-Up-Period von 180 Tagen einhalten und Talabat weiterhin im Konzernabschluss konsolidieren.

Den der Aktienzahl und dem Preis abhängigen Erlös will Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden. Derzeit plane Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung einer Mindestdividende von etwa 100 Millionen US-Dollar im April 2025 in Bezug auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie eine Mindestdividende von etwa 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in Bezug auf das Finanzergebnis des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtige Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Reingewinns.

Die Durchführung des angestrebten Börsengangs steht laut Delivery Hero noch unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen sowie weiteren Beschlüssen des Vorstands und des Aufsichtsrats von Delivery Hero.

