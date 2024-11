Ethereum steigt auf 3.250 $: Experten wetten auf 10.000 $ für ETH

Ethereum steigt in den vergangenen 24 Stunden um rund 5 Prozent. Damit belaufen sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf mehr als 30 Prozent. Ethereum wird wieder mit 387 Milliarden US-Dollar bewertet und hat hier zugleich im Handelspaar gegen Bitcoin eine erste Trendwende vollzogen. Nun ist jedoch auch im USD-Chart eine vielversprechende Ausgangslage vorhanden. Die technische Situation wirkt konstruktiv. Zuletzt durchbrach Ethereum den hiesigen Widerstand und könnte zeitnah die Abwärtstrendlinie testen. Zugleich stieg das Handelsvolumen in den vergangenen 24 Stunden um rund 50 Prozent an, was den bullischen Kursanstieg untermauert.

Erste Experten wetten bereits auf ein Kursziel jenseits der 10.000 US-Dollar. Doch warum wird der Markt auf einmal bullisch für ETH?

So sieht der folgende Krypto-Trader das Kursziel in diesem Bull-Run bei 10.000 US-Dollar, womit sich ETH noch mehr als verdreifachen könnte.

When Will Ethereum Hit New ATH $ETH is $10,000 Potential in Current Bull Run. pic.twitter.com/2CDr5NKGnY - Crypto Patel (@CryptoPatel) November 9, 2024

Ethereum beginnt Bullenmarkt: Momentum wird bullischer für ETH

Der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe hebt in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass Ethereum innerhalb einer Woche um besagte 30 Prozent gestiegen ist. Der Experte ordnet jetzt diesen signifikanten Anstieg als klares Indiz für den Beginn eines Bullenmarktes ein. Solche schnellen und deutlichen Kursgewinne deuten oft auf eine positive Marktstimmung hin, die durch verstärktes Anlegerinteresse und Kapitalzuflüsse gekennzeichnet ist. Van de Poppe signalisiert nun, dass der Kryptomarkt in eine Phase nachhaltiger Aufwärtsbewegungen eintreten könnte.

A 30% move on $ETH in one week.



Massive.



If that's not a sign of the bull market, then I don't know what is. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 10, 2024

Die neue Analyse von Santiment deutet ebenfalls auf eine vielversprechende Entwicklung bei Ethereum hin. Denn Ethereum könne seine frühere Stärke zurückgewinnen, die es über Jahre hinweg als zweitgrößtes Krypto-Asset etabliert hat. Auffällig ist eine starke Zunahme von Transaktionen großer Investoren, deren Aktivität zuletzt einen 14-Wochen-Höchststand erreichte. Zusätzlich stieg das Transaktionsvolumen von Ethereum auf über 10,4 Milliarden US-Dollar. Damit wetten Krypto-Wale augenscheinlich vermehrt auf einen Bull-Run bei ETH.

Zugleich verweisen die Experten noch auf eine typische Entwicklung im Krypto-Zyklus. Denn Bitcoin führt die Rallye an, so auch in 2024. Dann kommt es jedoch zu einem spannenden Phänomen. Denn regelmäßig werden Gewinne aus Bitcoin während dieses Bullenmarkts möglicherweise in Ethereum fließen, was Ethereum dem Allzeithoch immer näherbringen könnte. Die robuste Netzwerkaktivität wird als gesundes Zeichen gewertet und könnte weiteres Wachstum begünstigen, während der Kapitalzufluss durch Großinvestoren Ethereums-Marktposition erneut stärkt.

Ethereum, currently sitting at $3.12K, is finally showing the growth that helped it climb to the #2 ranked market cap asset in crypto, largely staying in this position throughout the past 8 years.



Whale transaction data indicates a major spike in key stakeholder activity.… pic.twitter.com/CWPpeMPWla - Santiment (@santimentfeed) November 10, 2024

Ethereum Alternative: Neue Layer-2 startet, Meme-Coin PEPU sammelt 26 Mio. $ ein

Wenn Ethereum wieder anzieht, kommt dies meist auch Projekten im Ökosystem zugute. Wie oben beschrieben schichten Anleger erst ihr Kapital in Ethereum um. Wenn hier Gewinne realisiert werden, kommt dies erfahrungsgemäß noch kleineren Coins zugute. Im bullischen Gesamtmarkt bleiben hier auch Krypto-Presales eine spannende Wahl. Pepe Unchained hat sich hier schnell als bedeutendes Projekt im Bereich der Meme-Coins etabliert.

Mit einem Presale von über 25 Millionen US-Dollar zählt PEPU zu den größten ICOs im November 2024. Die kontinuierlich fließenden Investitionen spiegeln das enorme Interesse wider, das dieses Projekt auf sich zieht. Pepe Unchained hebt sich durch eine einzigartige Vision von anderen Meme-Coins ab: Es bietet eine spezialisierte Layer-2-Lösung, die gezielt für die Anforderungen der Meme-Community entwickelt wurde und sowohl schnellen als auch kostengünstigen Handel ermöglicht. Damit möchte Pepe Unchained das vielseitige L2-Ökosystem erweitern und das Momentum der Meme-Coins ausnutzen.

Eine zentraler Bestandteil des Projekts ist das Launchpad "Pepe's Pump Pad", das als Plattform für die einfache Erstellung und Veröffentlichung neuer Meme-Coins dient. Durch die Integration ins Ethereum-Ökosystem profitieren Nutzer von hoher Liquidität und reibungslosem Zugang zu bestehenden Ethereum-Protokollen. Der Fokus auf Layer-2-Technologie ermöglicht es dem Projekt, hohe Transaktionsgebühren, wie sie oft auf der Haupt-Blockchain anfallen, zu umgehen. Dies bietet besonders kleinen Anlegern eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Ein weiteres Element von Pepe Unchained ist das Bestreben, eine Entwicklergemeinschaft aufzubauen. Mit Programmen wie "Pepe Frens with Benefits" werden Entwickler ermutigt, innovative dApps auf der Plattform zu kreieren. Diese gezielten Förderprogramme sind darauf ausgelegt, ein lebendiges und dynamisches Ökosystem zu schaffen. Zudem soll es eine DEX, einen Blockchain-Explorer, Analysetools und Bridges geben. Bei Pepe Unchained entsteht ein buntes Ökosystem.

Für Investoren besteht aktuell noch die Möglichkeit, PEPU Token im Presale zu erwerben und anschließend mit einer attraktiven jährlichen Rendite gut 90 Prozent APY ins Staking zu geben. In rund 24 Stunden wird der Preis erneut angehoben. Wer bis dahin investieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, BNB oder USDT gegen PEPU.

