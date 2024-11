Welche Kryptowährung kaufen? Fünf Altcoins, die jetzt 50x machen könnten

Bitcoin steigt über 80.000 US-Dollar und erreicht ein neues Allzeithoch. Viele Altcoins explodieren deutlich zweistellig, Dogecoin und Cardano sogar über 30 Prozent. Eine Altcoin-Saison beschreibt eine Phase, in der Altcoins starke Kurszuwächse verzeichnen. Aktuell gibt es erste Tendenzen, dass sich das Momentun von BTC zu Altcoins verschiebt. Häufig folgt eine Altcoin-Saison auf ein Rekordhoch bei Bitcoin, da Investoren nach dem Ende einer Bitcoin-Hausse Gewinne umschichten. Das Kapital fließt verstärkt in kleinere, spekulativere Altcoins, wodurch deren Kurse massiv ansteigen.

In dieser Phase entstehen mitunter parabolische Kursentwicklungen, da viele Anleger schnell Gewinne realisieren möchten und die Nachfrage durch die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung der Altcoins stark anzieht. Historisch betrachtet führten solche Zyklen zu extremen Renditen - mitunter sind sogar 50-fache Gewinne möglich. Doch welche Kryptowährungen haben im November 2024 Potenzial?

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained setzt nun auf einen neuen Ansatz in einem wachstumsstarken Markt, den Layer-2-Lösungen für Ethereum. Pepe Unchained kombiniert das Potenzial von Meme-Coins mit einer speziell entwickelten Layer-2-Lösung, die sowohl schnelle als auch kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Dies ist besonders attraktiv für Anleger, die auf Ethereum hohe Gebühren vermeiden möchten. Das Herzstück ist "Pepes Pump Pad". Dieses erleichtert es Entwicklern, neue Meme-Coins zu lancieren und erweitert so das Layer-2-Ökosystem für kreative Ethereum-kompatible Projekte.

Ein weiterer Faktor für das Potenzial von Pepe Unchained ist die Förderung innovativer dApps, die durch "Pepe Frens with Benefits"-Programme unterstützt werden. Die Vision eines umfassenden Ökosystems mit Tools wie einer DEX, einem Blockchain-Explorer und Analysetools soll eine starke Gemeinschaft begründen. Durch die Integration ins Ethereum-Netzwerk erhalten Nutzer Zugang zu hoher Liquidität und profitieren vom Staking, das attraktive Renditen von etwa 90 Prozent pro Jahr verspricht. Angesichts dieser Kombination aus Meme-Vision und Ethereum-Infrastruktur könnte Pepe Unchained im nächsten Bullenmarkt erhebliches Wachstumspotenzial bieten.

Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus (GOAT) spielt derweil unter den AI Meme-Coins eine zentrale Rolle. Mit einem einzigartigen Ansatz kombiniert der Coin Künstliche Intelligenz und den beliebten Meme-Charakter. Der Hype um GOAT wird vor allem durch den KI-gesteuerten Bot "Truth Terminal" befeuert, der speziell entwickelt wurde, um das Projekt gezielt zu bewerben und virale Aufmerksamkeit in der Krypto-Community zu erzeugen. Dieser Bot agiert in sozialen Medien und Krypto-Foren und hat GOAT durch wiederholte Kampagnen zu einem der meistdiskutierten Coins gemacht.

Mit einer Marktkapitalisierung unter einer Milliarde Dollar ist GOAT noch verhältnismäßig klein im Vergleich zu vielen etablierten Kryptowährungen, was das Aufwärtspotenzial besonders interessant macht. Die jüngste Wochenperformance von 65 Prozent zeigt das wachsende Interesse. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz in Kombination mit einer Meme-Kultur könnte GOAT in einem bullischen Markt besonders profitieren lassen. Wenn AI-Meme-Coins weiterhin gefragt bleiben, dürfte GOAT der zentrale Profiteur sein.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz bietet derweil den Anlegern im Marktsegment der Meme-Coins eine spannende Gelegenheit, durch einen innovativen Ansatz mit dem Projekt verbunden zu bleiben. Anders als viele traditionelle Meme-Coins, bei denen Entscheidungsprozesse meist zentral gesteuert werden, verfolgt Flockerz eine dezentrale Struktur und setzt auf aktive Beteiligung der Community. Die Kernidee ist "Flocktopia". Dies ist eine dezentrale autonome Organisation, die es den FLOCK-Haltern erlaubt, über wesentliche Entscheidungen mitzubestimmen. Dabei werden Stimmen entsprechend der Anzahl gehaltener Tokens gewichtet, sodass eine echte Mitbestimmung gewährleistet ist. Flockerz wird damit zu einem dezentralen Meme-Coin.

Ein zentrales Merkmal von Flockerz ist das "Vote-to-Earn"-Modell. Hierbei erhalten Nutzer zusätzliche FLOCK Token als Belohnung für ihre Teilnahme an Abstimmungen. Dieses Belohnungssystem hebt Flockerz im Vergleich zu anderen Meme-Coins deutlich ab.

Der aktuelle Presale zeigt mit über 1,35 Millionen US-Dollar bereits ein starkes Interesse von Investoren. Neben klassischen Kryptowährungen wie ETH, BNB und USDT bietet Flockerz auch die Möglichkeit zur Kreditkartenzahlung, was den Zugang für neue Anleger erleichtert. Hohe Staking-Renditen von rund 1300 Prozent APY verdeutlichen das Potenzial im November 2024.

Injective (INJ)

Injective ist derweil eine spezialisierte Layer-1-Blockchain. Diese bietet Entwicklern vorgefertigte, anpassbare Module, um vielfältige Anwendungen wie dezentrale Börsen, Derivateplattformen, Kreditprotokolle und mehr zu erstellen. Alles dreht sich bei Injective um DeFi - ein Sektor, der durch klare Regulierung in den USA wohl besonders stark profitieren könnte. Hier ermöglicht die Interoperabilität mit Netzwerken wie Ethereum, Solana und Cosmos eine nahtlose Integration und den Austausch von Vermögenswerten über verschiedene Blockchains hinweg.

Die jüngste Kurssteigerung von 45 Prozent innerhalb einer Woche und eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar bieten Spielraum für zukünftige Gewinne. Angesichts der kontinuierlichen Entwicklung und der steigenden Akzeptanz von DeFi-Anwendungen könnte Injective in Zukunft weiteres Wachstumspotenzial bieten - Kurstreiber wäre eine DeFi-freundliche Regulierung in den USA.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars positioniert sich derweil als Plattform, die das Staking von Meme-Coins zugänglicher und attraktiver gestaltet. Inmitten der aktuellen Altcoin-Saison erregt dieses Projekt durch seinen innovativen Ansatz Aufmerksamkeit: Der zentrale STARS Token dient als Multiplikator für Belohnungen. Das Zentrum der Plattform ist das sogenannte MemeVault, um beliebte Meme-Coins wie Shiba Inu und Floki an einer einzigen Stelle zu staken, ohne komplexe technische Kenntnisse oder die Verwaltung mehrerer Wallets. Das Konzept ist besonders interessant, da die meisten Meme-Coins auf unterschiedlichen Blockchains existieren und das Staking traditionell mit technischem Aufwand verbunden ist. Hier vereinfacht die Plattform durch den ERC-1155-Standard die Verwaltung mehrerer Token und bietet eine optimierte, effiziente Nutzung für die Community.

Bisher konnte der STARS Token im Presale über 3,3 Millionen US-Dollar einnehmen. Nutzer, die STARS langfristig halten, profitieren von zusätzlichen Erträgen, da der Token selbst im Staking eingesetzt werden kann und so weitere Gewinne ermöglicht.

Crypto All-Stars hebt sich somit durch sein dynamisches Ökosystem ab, das für Meme-Coin-Investoren das Staking dauerhaft zugänglicher machen möchte. Der Kauf im Presale ist über die Website intuitiv möglich: Neben ETH, USDT und BNB wird auch eine Kreditkartenoption geboten. Doch in den kommenden 48 Stunden wird der Preis für STARS erneut steigen.

