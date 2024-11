Krypto-Experte empfiehlt, die Bitcoin-Kursziele höher zu schrauben

Diese Woche hätte für Krypto-Anleger nicht besser laufen können. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Stunden auf über 81.000 Dollar gestiegen und damit um mehr als 17 % innerhalb einer Woche. Das ist der höchste Kurs, den die größte Kryptowährung der Welt je erreicht hat. Damit liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,6 Billionen Dollar. Viele Analysten gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs schon bald auf 100.000 Dollar steigen könnte. Andere empfehlen wieder, deutlich größer zu denken.

"100.000 Dollar sind zu wenig"

Analysten haben schon lange davon gesprochen, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Bullrun auf 100.000 Dollar steigen könnte. Nun werden aber immer öfter Stimmen laut, dass 100.000 Dollar noch zu niedrig angesetzt sein könnten. Tatsächlich sprechen einige Experten sogar von einem Kursziel von mehr als einer Million Dollar, wobei es sich dabei eher um langfristige Prognosen handelt. Aber auch für das kommende Jahr raten einige Analysten, die Kursziele hochzuschrauben.

https://twitter.com/milesdeutscher/status/1855483776891224252

So teilt Miles Deutscher seinen über 500.000 Followern auf X mit, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Bitcoin-Kurs sich so lange auf einem so hohen Niveau seitwärts bewegt und der Ausbruch dann "nur" auf 100.000 Dollar erfolgt. Es spricht auch einiges dafür, dass es in naher Zukunft noch deutlich weiter bergauf gehen könnte.

Das spricht für einen weiteren Anstieg

Allein in dieser Woche ist es zu zwei bedeutenden Meldungen gekommen, die dafür sprechen, dass der Bitcoin-Kurs noch weit über die Marke von 100.000 Dollar steigen kann. Zum einen wird Donald Trump der 47. Präsident der USA, zum anderen hat die Fed die Zinsen erneut gesenkt. Weitere Zinssenkungen dürften in den nächsten Monaten folgen, wodurch auch mehr Kapital in Risiko-Assets wie Kryptowährungen fließen dürfte.

Außerdem kaufen auch immer mehr Unternehmen Bitcoin und die Nachfrage bei den Spot Bitcoin ETFs explodiert. Erst heute wurde bekannt, dass die Bitcoin-Bestände von Michael Saylors Unternehmen MicroStrategy einen Wert von 20 Milliarden Dollar erreicht haben. Es braucht nicht viele solcher Unternehmen, um den Kurs weit über die Marke von 100.000 Dollar zu treiben. Steigt der Bitcoin-Kurs weiter, dürften auch Meme Coins nach wie vor zu den großen Gewinnern der Rallye gehören, wobei derzeit vor allem Flockerz ($FLOCK) extrem gefragt ist.

Anleger setzen auf Flockerz

Schon das ganze Jahr über zeigt sich, dass Meme Coins noch deutlich höhere Renditen als Bitcoin einbringen können. $DOGE hat zum Beispiel allein heute um über 35 % zugelegt und ist damit wieder über 40 Milliarden Dollar wert. Wer hier früh investiert hat, konnte Renditen von zehntausenden Prozent mitnehmen. Nun setzen Anleger vermehrt auf Flockerz ($FLOCK), von dem Analysten auch schon bald eine Kursexplosion erwarten.

($FLOCK Token-Vorverkauf - Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem von Anfang an die Community über die Zukunft des Projekts mitbestimmen kann. Jeder, der $FLOCK-Token besitzt, kann an Umfragen teilnehmen, sodass hier nicht nur der Gründer das Sagen hat. Ein Konzept, das Anleger begeistert. Die $FLOCK-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und haben innerhalb kürzester Zeit fast 1,5 Millionen Dollar umgesetzt. Allein aufgrund dieser hohen Nachfrage vermuten Analysten, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke gehen könnte, wobei ein Anstieg um mehr als das 10-fache keine große Überraschung wäre.

