Kryptos könnten laut Citi unabhängig vom Finanzmarkt steigen

Einige Analysten wie Florian Homm haben davor gewarnt, dass es im ersten Quartal des nächsten Jahres noch einmal zu einer Korrektur der Finanzmärkte kommen könnte. Allerdings gehen die Experten von Citi davon aus, dass der Kryptomarkt eine besonders hohe Resilienz hat und unabhängig vom Rest des Finanzmarktes steigen wird. Was sie zu dieser Vermutung hat kommen lässt, erfahren Sie in dem folgenden Artikel.

Kryptomarkt soll laut Citi nun unabhängig vom Finanzmarkt steigen

In ihrer neuen Analyse hebt die Citi hervor, dass die Kryptoinvestoren davon ausgehen, dass Bitcoin nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ein neues Allzeithoch erreichen wird. Denn diese rechnen damit, dass sich seine Administration deutlich kryptofreundlicher als die der Biden-Regierung zeigen wird.

Zudem erwartet die Citi, dass das regulatorische Umfeld in den USA deutlich klarer wird. Auf diese Weise könnte das Land eine führende Rolle in der Kryptoindustrie einnehmen, wie es auch von Trump bei seiner Rede auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville als Ziel geäußert wurde.

Schon jetzt wurden laut der Citi nach seiner Wahl rekordverdächtige Mittelzuflüsse in die Bitcoin-Fonds im Umfang von 1,38 Mrd. USD gesehen. Dies zeigt, wie groß das Interesse der Investoren an dem digitalen Gold gestiegen ist - wie es von dem BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink genannt wurde.

Im Vergleich zum Edelmetall konnte der BTC-ETF jedoch schon nach 2 Monaten Mittelzuflüsse in Höhe von 30 Mrd. USD verzeichnen, während Gold dafür zwei Jahre benötigt hat.

Zudem wurde nun von David Bailey, dem Geschäftsführer von Bitcoin Magazine berichtet, dass ein unbekanntes Land heimlich begonnen hat, große Mengen BTC zu kaufen. Aber auch immer mehr Pensionsfonds und andere Investoren treten in den Kryptomarkt.

Ein Grund dafür ist der sichere Hafen, den Investoren in Bitcoin erkannt haben. Ähnlich sieht es die Citi, welche davon ausgeht, dass sich der Coin unabhängig von anderen Risk-on-Assets entwickeln könnte wie Aktien, High-Yield-Bonds und Immobilien. Somit würde sich der Kryptomarkt von dem Rest der Finanzmärkte entkoppeln.

Über die vergangenen Jahre war hingegen tendenziell eine gegensätzliche Entwicklung feststellbar, nachdem immer mehr traditionelle Investoren in den Web3-Markt eingestiegen sind, welche auch stärker TradFi-Analyseverfahren und -Indikatoren verwenden.

Dieser Coin will einen neuen Dezentralisierungsstandard etablieren

Das Projekt Flockerz will die Dezentralisierung von Ethereum nutzen und mithilfe seiner neuartigen DAO auf die nächste Stufe bringen. Denn erstmalig soll der Krypto-Community und somit den Tokeninhabern die absolute Macht über ein Kryptoprojekt verliehen werden. Auf diese Weise kann es sich die Expertise, die Macht und das Kapital einer großen Gruppe zunutze machen.

Mit ihnen sollen die vielversprechendsten Geschäftsfelder ausfindig gemacht und erobert werden. Dabei ließe sich auch die dezentrale Umfrageplattform mit ihrem Manipulierungsschutz gut für vertrauenswürdige Onlineumfragen, Petitionen, direkte Demokratie und mehr nutzen. Ebenso könnten es sich auf Wunsch der Gemeinschaft einigen anderen Kryptosektoren widmen.

Für eine besonders hohe Beteiligung sollen die finanziellen Anreize des Vote-to-Earn-Verfahrens sorgen. Bei diesem verdienen die Umfrageteilnehmer für ihr Engagement $FLOCK-Coins als Belohnung. Gleichzeitig kann auf diese Weise für den Communityaufbau gesorgt werden, welcher wichtig für einen Memecoin ist.

Jedoch unterscheidet sich Flockerz seinem neuartigen Konzept maßgeblich von den nutzlosen und inhaltslosen Coins mit. Denn dieses soll im Unterschied zu den zentralistisch verwalteten Kryptoprojekten deutlich fairer, transparenter und effizienter sein. Schließlich ist laut dem bekannten Risikokapitalgeber Naval Ravikant der Hauptgrund für den Misserfolg der frühe Reichtum vieler Kryptoentwickler.

Bei Flockerz erhalten hingegen die Personen die Kontrolle über das Projekt, welche auch ein Interesse an dessen Erfolg und langfristigem Fortbestehen haben. Daher bietet es ein deutlich größeres Potenzial als die Eintagsfliegen des Memecoinmarktes, welche schon am ersten Tag meistens ihr Volumenhoch verzeichnet haben.

Bereits jetzt haben Investoren das Projekt mit 1,43 Mio. USD unterstützt, um ihr persönliches Flocktopia zu starten. Noch können die Coins für einen Preis in Höhe von 0,005981 USD erworben werden. Spätestens in 36 Stunden wird allerdings die nächste Erhöhung stattfinden. Zudem zahlt Flockerz schon jetzt eine Staking-Rendite in Höhe von 1.220 % pro Jahr.

