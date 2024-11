Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wer selbst pflegebedürftig ist oder wer pflegebedürftige Angehörige hat - seien es die Eltern, behinderte Kinder oder chronisch kranke Familienmitglieder - weiß aus eigener Erfahrung, dass die Versorgung immer schwieriger wird. So ist es häufig schwierig, überhaupt noch einen Pflegedienst zu finden. Ohne die Hilfe der Familie geht es oft nicht mehr. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Dass die Pflege immer mehr Menschen betrifft, wissen wir seit Langem. Doch wie viele Angehörige pflegen aktuell ein Familienmitglied? Kai Klindt von der Apotheken Umschau kann die Frage beantworten. Die Zeitschrift hat eine repräsentative Umfrage zur Pflegesituation in Deutschland in Auftrag gegeben:O-Ton Kai Klindt 23 sec."Wir haben herausgefunden, dass knapp drei von zehn der Erwachsenen in Deutschland aktuell jemanden pflegen oder dies in den vergangenen zwei Jahren getan haben. Dabei investieren viele auch sehr viel Zeit, vierzig Prozent der befragten pflegenden Angehörigen investieren bis zu zehn Wochenstunden für die Pflege und weitere dreißig Prozent sogar bis zu zwanzig Wochenstunden für die Pflege."Sprecherin: Über ein Viertel der pflegenden Befragten, so die Umfrage, hat aufgrund der Pflege die Arbeitszeit reduziert:O-Ton Kai Klindt 22 sec."15 Prozent haben sogar ihre Berufstätigkeit ganz einstellen müssen. Dabei ist es umgekehrt so, dass jeder zweite Befragte, der momentan nicht pflegt, also die Gesamtbevölkerung, sich durchaus vorstellen kann, die Pflege zu übernehmen, auch weil viele die Vorstellung schreckt, dass die professionelle Pflege - sei es zu Hause, sei es im Heim - einfach zu teuer wird."Sprecherin: Um dem Personalmangel in der Pflege abzuhelfen, empfehlen Fachleute unter anderem, mehr ausländische Arbeitskräfte zu werben, auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine könnten eventuell für die Pflege geworben werden. Besonders interessant ist eine andere Zielgruppe, die sich vielleicht zurückgewinnen ließe:O-Ton Kai Klindt 20 sec."Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass man generell die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert. Denn es hat sich in einer Studie gezeigt, die vor Kurzem veröffentlicht wurde, dass mehrere Hunderttausend Pflegekräfte, die ihren Beruf verlassen haben wegen der großen Belastung im Beruf, wieder zurückkehren würden, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern würden."Abmoderation: Es gibt zumindest Hoffnung, dass sich die Situation verbessert, schreibt die Apotheken Umschau. Das ist auch dringend notwendig, vor allem, um die Angehörigen zu entlasten, die ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern zur Seite stehen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5905477