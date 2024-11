FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Gesundheitspolitik nach dem Ampel-Aus:

"An übervollen Notaufnahmen und sterbenden Land-Apotheken wird sich nichts ändern. Mehr Geld für Hausärzte gibt es auch nicht. Und eine grundlegende Pflegereform kommt schon gar nicht. Das Ampel-Aus hat auch viele geplante Reformen in der Gesundheitspolitik versenkt, die SPD-Minister Karl Lauterbach zuletzt noch hektisch durchzusetzen versuchte. Nun waren Lauterbachs Rezepte durchaus umstritten. Auf jeden Fall aber war sein Befund richtig, dass sich in vielen Bereichen dringend etwas ändern muss. Es mangelt an Effizienz und Qualität. Daran wird sich auf absehbare Zeit wenig ändern. Bleibt das Hoffen auf eine neue Bundesregierung. Aber wer weiß schon, wie die sich verhält? Schließlich werden die nötigen Reformen vielen weh tun. Damit macht man sich schnell unbeliebt."