DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALEPH ALPHA - Das KI-Startup Aleph Alpha hat laut seinem Chef Jonas Andrulis im laufenden UJahr "dutzende neue Kunden" gewonnen. Ihm zufolge ist das Startup damit "im Kerngeschäft profitabel", womit sich Aleph Alpha deutlich von der Konkurrenz abhebe. "Und ich fände das schön, wenn das auch mal jemand erkennen würde. Wenn sich jemand den Geschäftsbericht anschaut und sagt: "Ach cool, der deutsche KI-Champion verdient - anders als manch andere - Geld. Das ist doch toll.", sagt Andrulis der Süddeutschen Zeitung. Aleph Alpha gilt als die wichtigste deutsche KI-Hoffnung. Im vergangenen Sommer hat das Startup 500 Millionen US-Dollar von größtenteils deutschen Geldgebern erhalten, darunter Bosch und die Schwarz-Gruppe. Anders als Open AI setzt Aleph Alpha nicht auf ein sogenanntes Large-Language-Modell, sondern bietet KI-Lösungen für Industrie und Verwaltung an. (Süddeutsche Zeitung)

DB CARGO - Das Ende der Koalition in Berlin gefährdet die Rettung des hochdefizitären Schienengüterverkehrs der Deutschen Bahn. Die Bundesregierung hatte DB Cargo finanzielle Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe versprochen. Noch immer steht aber kein Haushalt für 2025. Dabei drängt die Zeit. Spätestens vor dem Wechsel der EU-Kommission im Dezember will Brüssel im Beihilfeverfahren wegen wettbewerbswidriger Subventionen gegen die Bundesrepublik ein abschließendes Urteil fällen. Ohne eine bindende Haushaltszusage droht die Zerschlagung der Bahn-Sparte. (Handelsblatt)

GENETIC GROUP - CVC Capital Partners ist auf der Suche nach einem Käufer für seinen Mehrheitsanteil an der italienischen Genetic Group, einen Spezialisten medizinische Geräte. Das Unternehmen werde mit rund 700 Millionen Euro bewertet, berichtet die Financial Times. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2024 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.