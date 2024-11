Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG - Wechsel im Verwaltungsrat; Einberufung ausserordentliche Generalversammlung



11.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 11. November 2024 Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) gab heute bekannt, dass sich Drazen Mijatovic im Dezember 2024 aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurückziehen möchte und daher beruft der Verwaltungsrat eine ausserordentliche Generalversammlung auf Mittwoch, 11. Dezember 2024 ein. Traktanden ausserordentliche Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl des bestehenden Mitglieds Michael Oehme als neuen Verwaltungsratspräsidenten sowie die Zuwahl von Joelkis Rosario als neues Mitglied des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird in den kommenden Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt entsprechend publiziert und an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt. Kurzporträt Joelkis Rosario

Staatsangehörigkeit: Deutschland, Dominikanische Republik; Jahrgang: 1993

Joelkis Rosario hat seine berufliche Ausbildung als Bankkaufmann (2017-2020; Bank 1 Saar eG, Saarbrücken) und Kaufmann im Einzelhandel (2011-2014; E-Plus Mobilfunk GmbH, Saarbrücken) erlangt und war in diesen Jahren jeweils für die genannten Institute sowie von 2014-2017 als Sales Agent für telefonica GmbH (vormals E-Plus) in den Bereichen Kundenberatung und Verkauf tätig. Im Jahr 2021 war er Praktikant bei der Gallus Immobilien Konzepte GmbH, München. Von Januar bis August 2022 sammelte er Erfahrungen im Bauwesen bei der M3 Bau- und Projektmanagement AG, mit heutigem Sitz in St. Gallen, und ist seit September 2022 Juniorprojektleiter bei der Amagnus AG, Herisau. Parallel dazu absolviert er berufsbegleitend einen Bachelorstudiengang im Bauingenieurwesen der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Winterthur, bzw. seit Oktober 2024 an der HTWG - Hochschule Konstanz. Erfolgreicher Verkauf des Bauprojekts in Wängi

Zur Entlastung der finanziell angespannten Situation hat sich der Verwaltungsrat zum Verkauf des laufenden Bauprojekts in Wängi/TG entschlossen. Das Überbauungsprojekt mit insgesamt 14 Wohnungen kann mit Gewinn verkauft werden. Die mit dem Projekt verbundenen Hypotheken werden entsprechend zurückgeführt. Die Eigentumsübertragung ist bis Ende November 2024 vorgesehen.

Kontakt

Michael Oehme, Mitglied des Verwaltungsrats

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung