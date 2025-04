Amagvik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Amagvik AG veröffentlicht Jahresergebnis 2024



15.04.2025 / 07:00 CET/CEST

St. Gallen, 15. April 2025 Im Geschäftsjahr 2024 hat die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) mit ihrem Börsengang an der BX Swiss, welcher am 28. Februar 2024 stattfand, einen wichtigen Grundstein für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft und erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten für Neubauprojekte und Renditeliegenschaften gelegt. Liegenschaftsportfolio per 31. Dezember 2024 Per Jahresende 2024 bestand das Liegenschaftsportfolio der Gesellschaft aus drei Wohnbauprojekten in Amriswil, Romanshorn und Dussnang-Oberwangen. Die Liegenschaft in Wängi wurde im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2024 veräussert und daraus ein Erlös aus Verkauf von Liegenschaften in Höhe von TCHF 385 erzielt. Im Stadtgebiet von Amriswil wurde im Vorjahr 2023 ein Projekt zur Erstellung von 42 grosszügig geplanten Wohneinheiten mit 2,5 bis 4,5 Zimmer Wohnungen sowie 66 Tiefgarageplätzen beurkundet. Im Verlauf des Berichtsjahres 2024 konnten eine erste Evaluierungsphase mit der Gemeinde durchlaufen und daraufhin die Entwürfe für die Baueingabe erstellt werden. Das Projekt wurde auf 50 Einheiten ausgeweitet, wobei nun sechs Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen zur Strasse hin eingeplant sind. Aus heutiger Sicht rechnet die Amagvik AG mit der Baubewilligung gegen Ende 2025, da die Gemeinde dem Standort einen hohen Stellenwert beimisst. Beim Bauprojekt in Romanshorn, bei dem zwei Mehrfamilienhäuser mit je 3 Wohnungen (4,5 bis 5,5 Zimmer Wohnungen) sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 12 Einstellplätzen entstehen sollen, wurde die Baugenehmigung erreicht. Aktuell ist die Gesellschaft dabei, die Baufinanzierung mit den involvierten Banken auszuhandeln. Das Wohnbauprojekt in Dussnang-Oberwangen mit insgesamt 39 Mietwohnungen (Mix 2,5 und 3,5 Zimmer Wohnungen) sowie einer Tiefgarage mit 53 Einstellplätzen wurde weiter vorangetrieben. Dabei wurden die sich auf dem Grundstück befindenden alten Gebäude abgerissen und umweltgerecht entsorgt sowie das Grundstück danach gereinigt. Im Rahmen der Aktivitäten zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gesellschaft wurde dieses Objekt im ersten Quartal 2025 mit Gewinn verkauft. Erfolgsrechnung 2024 Im Berichtsjahr 2024 wurde durch den Verkauf des Projekts in Wängi ein Betriebsertrag von TCHF 385 erwirtschaftet. Der Betriebsaufwand 2024 belief sich auf TCHF -376, sodass auf Stufe Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) ein Gewinn von TCHF 10 (GJ 2023: TCHF -420) erreicht wurde. Nach Finanzaufwand und Steuern schliesst das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von TCHF -470 (GJ 2023: TCHF -590). Bilanz per 31. Dezember 2024 Die Bilanzsumme hat sich vor allem durch den Verkauf der Liegenschaft in Wängi per 31. Dezember 2024 auf TCHF 15'285 (31.12.2023: TCHF 16'345) reduziert. Bei den Renditeliegenschaften wurden Investitionszugänge über TCHF 1'484 und der Abgang der Liegenschaft Wängi über TCHF 3'265 verzeichnet, sodass der Wert der verbleibenden drei Projekte per 31. Dezember 2024 bei TCHF 13'615 lag (31.12.2023: TCHF 15'395). Dieser Wert ist aufgeteilt in Renditeliegenschaften im Anlagevermögen von TCHF 8'971 und zum Verkauf bestimmte Renditeliegenschaften im Umlaufvermögen von TCHF 4'644. Das Umlaufvermögen beinhaltet des Weiteren flüssige Mittel in Höhe von TCHF 432 (31.12.2023: TCHF 45). Auf der Passivseite der Bilanz beliefen sich die verzinslichen Verbindlichkeiten (u.a. Hypothekarfinanzierungen und Darlehen aus verbundenen Unternehmen der Hauptaktionäre) für die Neubauliegenschaften im Portfolio auf insgesamt TCHF 12'870 (31.12.2023: TCHF 13'788). Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen machten TCHF 399 (31.12.2023: TCHF 72) aus. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 betrug TCHF 2'015 (31.12.2023: TCHF 2'485). Transaktion nach Bilanzstichtag Zur Verbesserung der finanziellen Situation hat der Verwaltungsrat im ersten Quartal 2025 beschlossen, das Projekt in Dussnang-Oberwangen zu verkaufen. Der Verkauf und die entsprechende Eigentumsübertragung sind im März 2025 erfolgt. Aus dem Verkauf wurde ein Gewinn von rund CHF 0.4 Millionen erzielt. Ausblick Die Amagvik AG will in ihrer langfristigen Strategie hochwertigen und gleichsam bezahlbaren Wohnraum in den Agglomerationen von Schweizer Städten schaffen (aktuell mit Schwerpunkt Ostschweiz) und über die kommenden Jahre ein attraktives Portfolio an Liegenschaften aufbauen. Zur weiteren Finanzierung der verbleibenden Liegenschaftsprojekte und zur Sicherstellung der weiteren zusätzlichen Ausrichtung, wurde eine Vertiefung der Potenziale im Rahmen unternehmensnaher Firmen und der sich daraus ableitenden möglichen positiven Ausstrahlungen auf die Amagvik AG, aber auch auf sich daraus ergebender zusätzlicher Refinanzierungspotenziale vorgenommen. Als nächsten Schritt plant der Verwaltungsrat eine Eigenkapitalerhöhung durch Ausnutzen des statutarisch vorhandenen Kapitalbands von bis zu zwei Millionen neuen Namenaktien. Fernerhin ist die Auflage einer Unternehmensanleihe geplant, die die Liquidationssituation unterstützen soll. Geschäftsbericht 2024 Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar. Kontakt

Michael Oehme, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

