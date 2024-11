ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Rückversicherers Swiss Re von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 106 auf 136 Franken angehoben. Analyst Will Hardcastle strich nach der Milliardenrückstellung in den USA in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung den diesbezüglichen Risikoabschlag. Neben immens gestiegenem Vertrauen sieht er nun einen klaren Weg für Aktienrückkäufe. Mit seiner neuen Ergebnisschätzung für 2025/26 sieht er sich nun rund zehn Prozent über dem Konsens./agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 04:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 04:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561